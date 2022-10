Haching stolpert, Würzburg verkürzt - Pipinsried beendet Horror-Serie

Am Samstag stiegen die restlichen Partien der Regionalliga Bayern. Für das Spitzenduo ging es dabei auf fremde Plätze: Primus SpVgg Unterhaching patzte gegen den TSV Rain/Lech, die Würzburger Kickers ließen beim TSV Aubstadt nichts anbrennen und verkürzen den Abstand zur Spitze. Im Keller beendete der FC Pipinsried seine lange Sieglos-Serie.

Sieben Spiele standen am Samstag in der Regionalliga Bayern auf der Tagesordnung. Unter anderem war der der Primus aus Unterhaching beim abstiegsbedrohten TSV Rain/Lech zu Gast und ging dabei als klarer Favorit in die Partie. Mit Blick auf die Offensivschwäche der Hausherren - lediglich elf Treffer standen beim TSV bis dahin zu Buche - waren die Aussichten auf einen Heimerfolg gegen die beste Defensive der Liga besonders schlecht. Diese These sollte sich an diesem Nachmittag jedoch nicht bewahrheiten. In einer kampfbetonten Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten rang der Underdog dem Primus einen Zähler ab.

Dabei deutete über weite Strecken alles auf einen glanzlosen Auswärtssieg der Gäste hin. Bereits in der 3. Spielminute hatte Fetsch seine Farben in Führung geköpft. Nach dem Blitzstart verlor die Partie mit fortschreitender Spieldauer immer mehr an Struktur - mehr oder weniger spielte das Haching in die Karten, denn obwohl man selbst auch nur selten vor dem Rainer Gehäuse auftauchte, hielt man die Hausherren meist weit weg vom eigenen Tor. Ein Plan, der aber nur bis zur 82. Minute aufging. Plötzlich tauchte TSV-Akteur Gutia vor Vollath auf und netzte ein zum 1:1. Sichtlich geschockt vom doch etwas überraschenden Ausgleichstreffer warfen die Gäste in der Folge noch einmal alles nach vorne - jedoch ohne Erfolg. Trotz des Patzers bleibt Haching bis auf Weiteres an der Tabellenspitze.

Kickers bleiben Haching dicht auf den Fersen

Um in puncto Herbstmeisterschaft noch ein Wörtchen mitreden zu können, standen die Würzburger Kickers bei ihrem Gastspiel in Aubstadt ein wenig unter Zugzwang. Mit dem Druck schienen sie aber bestens umgehen zu können, fuhr die Wildersinn-Elf am Ende doch einen klaren 3:0-Erfolg ein.

In den Anfangsminuten waren es zunächst aber die Hausherren, die am Drücker waren. Aubstadt attackierte die Kickers sehr früh und unterband damit das gefürchtete Kombinationsspiel des Tabellenzweiten. Erst nach rund einer Viertelstunde konnte sich Würzburg aus dem Dauerdruck der Hausherren befreien und verlagerte das Spielgeschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Im Stile eines Spitzenteams ging die Wildersinn-Elf mit der ersten nennenswerten Gelegenheit in Führung. Ein Flanke von rechts fand seinen Abnehmer am zweiten Pfosten, wo Kurzweg das Leder über die Linie nickte (17.). Aus der überraschenden Führung wurde wenig später sogar ein Doppelschlag. Eine Würzburger Befreiung bekam die Aubstädter Hintermannschaft nicht unter Kontrolle, und so waren Junge-Albiol und Sané plötzlich auf und davon. Alleine vor Keeper Wenzel legte Junge-Albiol quer auf den Top-Torjäger, der aus kurzer Distanz seinen zwölften Saisontreffer markierte (22.). Mit einer Zwei-Tore-Führung im Gepäck machten es die Kickers nach der Pause sehr clever. Ohne zu großes Risiko verwalteten sie das Spielgeschehen und machten kurz vor Schluss den Deckel drauf. Nach einem feinen Steckpass wusste sich Hüttl nur noch mit einer Notbremse zu helfen und wurde folgerichtig des Platzes verwiesen. Den darauffolgenden Freistoß zimmerte Franjic wuchtig ins linke Toreck (78.). Dann war Schluss. Durch Unterhachings Patzer rutschen die Kickers wieder in absolute Schlagdistanz zum Primus.

Von der Tabellenspitze richtete sich der Blick am Samstag auch gen Tabellenkeller, wo mit dem FC Pipinsried, dem VfB Eichstätt und dem FC Heimstetten drei weitere absolute Kellerkinder im Einsatz waren. Letztere standen sich sogar im direkten Duell gegenüber. Trotz des tabellarischen Notstandes war für beide Mannschaften zuletzt ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Einen weiteren Schritt aus der Krise konnte derweil aber nur der VfB Eichstätt tätigen und feierte beim 4:2-Sieg in Heimstetten den dritten Sieg in Serie. Beim SVH stimmte an diesem Nachmittag zumindest die Moral, gab sich die Schmitt-Elf zu keiner Zeit geschlagen und verkürzte zweimal nach Zwei-Tore-Rückstand.

Düstere Wolken zogen zuletzt über dem Gelände des FC Pipinsried auf. Seit acht Partien wartete der FCP auf einer Dreier und war wieder mitten im Abstiegskampf angekommen. Das ohnehin angeknackste Selbstbewusstsein wurde nun einem weiteren Härtetest unterzogen. Denn mit Wacker Burghausen erwartete die Jelisic-Elf am Samstag alles andere als ein Aufbaugegner. Entgegen der Erwartungen spielte der FCP jedoch frei von der Leber weg und überrumpelte Wacker in der ersten Hälfte komplett. Völlig verdient war folglich auch die 2:0-Pausenführung - die Tore erzielten Idrizovic per Flachschuss (9.) und Dzemailji nach einem blitzschnellen Konter. Zwar kam Wacker mit einem anderen Gesicht aus der Pause und verkürzte durch Sigl auf 1:2 (66.), verglichen mit den Wochen davor, war das unterm Strich aber viel zu wenig von der Sigurdsson-Elf, um etwas Zählbares in der Wacker-Arena zu behalten. Am Ende ein hochverdienter Sieg des FCP.

Die beiden Aufsteiger DJK Vilzing und SpVgg Hankofen-Hailing waren am Samstag auf fremden Rasen gefordert. Vilzing sicherte sich beim 2:1 in Buchbach Big Points im Abstiegskampf und rückt bis auf Rang elf vor. Und auch Hankofen lässt die Gefahrenzone immer weiter hinter sich. Im direkten Duell mit der abstiegsbedrohten Profi-Reserve der SpVgg Greuther Fürth feierte die Ketterl-Elf einen souveränen 2:0-Erfolg.

In der letzten Partie des Samstagnachmittags standen sich der 1. FC Schweinfurt 05 und die Viktoria Aschaffenburg gegenüber. Viele Fouls, wenig Spielfluss und keine Effektivität vor dem Tor lautete das Fazit einer gerechten 1:1-Punkteteilung.

Nürnberg gewinnt das Reserve-Duell

Bei den Profis kam er bereits zum Einsatz, bei den Amateuren war es am Freitag gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg soweit: Bayern-Top-Talent Paul Wanner stand das erste Mal in der Regionalliga auf dem Platz, sah im Münchner Regen allerdings einen unglücklichen Auftritt seiner Elf. Den Gästen reichte schon die erste Chance zum ersten Tor: Muteba bekam im Strafraum zu viel Platz, Nischalkes Abschluss konnte von einem Bayern-Bein nicht mehr von der Linie gekratzt werden - 1:0 für den Club (3.). Im Anschluss taten die Bayern mehr fürs Spiel und hatten bis zur Pause Chancen, nach einem Eckball landete so ein Kopfball auf der Latte. Der Club blieb bei Gegenstößen gefährlich. Dennoch war die Führung zur Pause etwas glücklich. Und Wanner? Agierte unauffällig, zeigte vereinzelt seine feine Technik.

Nach Wiederanpfiff drängten die Bayern auf den Ausgleich, nach einer Hereingabe klärte ein Club-Akteur an die eigene Latte. Das verdiente 1:1 fiel nach rund einer Stunde, Copado machte es im Strafraum stark, löste sich von seinem Gegner und traf platziert ins lange Eck (59.). Der Club aber, der zu jeder Zeit Gefahr ausstrahlte, antwortete mit einem Doppelschlag: Nach einer Freistoßhereingabe war Menig aus kurzer Distanz mit dem 2:1 zur Stelle (73.), dann jagte Loune bei einem der vielen Gegenstöße einen zweiten Ball zum 3:1 in die Maschen (76.). Die Schlussoffensive der Hausherren brachte nichts mehr ein, Copado vergab die beste Gelegenheit. Wanner übrigens ging, mit Gelb belastet, rund 20 Minuten vor dem Ende vom Feld. Die Hauptrolle an diesem Tag spielten andere - der Matchplan der Gäste ging völlig auf.

Mit dem FC Augsburg II war am Freitag eine weitere Profi-Reserve gegen die SpVgg Ansbach gefordert. Einen munteren Beginn gab es auch hier zu sehen: Die Heimelf erwischte einen Traumstart, ging durch Baumgärtner, der Keeper Schiefer tunnelte, mit der ersten Chance in Führung (1.). Doch die Antwort der Ansbacher folgte umgehend durch Manz (6.) - auch das die erste Gelegenheit der Gäste. Auch in den Folgeminuten waren beide nahe dran an Treffer Nummer zwei. Anschließend beruhigte sich das Geschehen, erst wieder in der Schlussphase von Durchgang eins traten beide Teams offensiv gefährlich in Erscheinung. In Halbzeit zwei war die Heimelf das gefährlichere Team, traf unter anderem nur Aluminium. Dennoch war das Geschehen lange offen. Die Entscheidung für die Hausherren fiel erst spät: Der eingewechselte Keereerom traf nach einem Steilpass zum 2:1 ins lange Eck (87.), schon in der Nachspielzeit musste Cheon den Ball nach einer Eroberung nur mehr über die Linie schieben (90.+3).

In der letzten Freitagspartie düpierte der FV Illertissen das zuletzt formstarke Türkgücü München mit einem 2:0-Erfolg. Einen verhaltenen Beginn gab es hier zu sehen, die Heimelf ging Mitte der Hälfte nach einem Gegenstoß in Führung, Glessings Hereingabe landete über dem Keeper hinweg zum 1:0 in den Maschen (22.). Kurz darauf verpasste Teranuma, das 2:0 nachzulegen, sodass stärker werdende Gäste in der Phase vor der Pause Chancen auf den Ausgleich hatten. Nach Wiederanpfiff blieb das Geschehen lange offen, erst in den Schlussminuten setzte die Heimelf den entscheidenden Stich: Pöschl spitzelte eine Hereingabe aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz (90.).