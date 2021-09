Haching-Präsident Schwabl: "Der Funke springt nicht über"

Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching war nun fünf Pflichtspiele in Folge sieglos. Präsident Manfred Schwabl nimmt das Trainerteam in die Pflicht, die Defizite zu analysieren.

Nach dem fünften Pflichtspiel in Serie ohne Sieg ist Haching am vorläufigen Tiefpunkt angekommen. Der Drittliga-Absteiger präsentiert sich in puncto Fitness in einem erschreckend schwachen Zustand.

Ungünstige Konstellation des Kaders

Die unter Profibedingungen trainierenden Hachinger verlieren gegen Teams mit berufstätigen Amateurfußballern mit weniger Trainingspraxis. Zudem sind einige Neuzugänge nicht fit, die jungen Spieler sind überfordert und verunsichert. Es ist eine ungünstige Konstellation, in der sich die SpVgg mit einer fragwürdigen Transferpolitik hineinmanövriert hat. "Der Funke springt gerade nicht über", sagte Präsident Manfred Schwabl.

Es ist jetzt die Aufgabe des Trainerteams, die Situation zu analysieren. Manfred Schwabl

Auch das von Trainer Sandro Wagner favorisierte System mit einer Dreier-Abwehrreihe und einem defensiven Mittelfeldspieler geht nicht auf. Über die Flügel eröffnen sich den Gegnern immer wieder Freiräume. Die Defizite begünstigen die Anzahl der Gegentore - 17 kassierte Haching in den vergangenen fünf Partien. "Es ist jetzt die Aufgabe des Trainerteams, die Situation zu analysieren. Da kann ich nicht helfen", spielt Schwabl derweil Wagner den Ball zu.