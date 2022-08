Haching plant vierten Streich - Vilzing empfängt Bayern II zum Spitzenspiel - Duell der Fehlstarter in Buchbach

Englische Woche in der Regionalliga Bayern: Für Buchbach und Illertissen geht es am Dienstagabend im direkten Duell darum, wieder in die Spur zu finden. Haching peilt den vierten Streich an, bevor am Mittwoch Senkrechtstarter Vilzing die kleinen Bayern zum Spitzenspiel empfängt.

Der 4. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht vor der Tür und allmählich können erste Trendentwicklungen der Teams beobachtet werden. Wo die Formkurve bislang klar nach unten zeigt, ist in Pipinsried. Nach zwei Auftaktpleiten folgte am vergangenen Freitag der Höhepunkt mit dem 0:6-Debakel beim Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von minus zehn, steht die Mannschaft von Nikola Jelisic aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und braucht vor allem eines: Punkte. Die ersten davon sollen bestenfalls schon am Dienstagabend eingefahren werden, wenn der Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing zu Gast in der NAT-Arena ist. Doch spätestens nach dem 2:0-Erfolg des Aufsteigers gegen die Clubamateure am vergangenen Wochenende dürfte der FCP gewarnt sein. Laut Hankofens Spielertrainer Tobias Beck hätte seine Mannschaft gegen die Profi-Reserve zwar "brutales Glück gehabt", nicht schon in der ersten Halbzeit unter die Räder gekommen zu sein, letztlich steht der Aufsteiger aber nach zwei Spielen mit vier Punkten noch ungeschlagen im Tabellenmittelfeld.

Zwei Teams, die ihren Start in die neue Spielzeit ebenfalls verpatzt haben, sind der TSV Buchbach und der FV Illertissen. Während der FVI am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal gegen den FC Heidenheim gefragt war - Endstand 0:2 -, setzte es für Buchbach eine knappe 0:1-Niederlage in Rain am Lech. In der Liga steht Illertissen nach zwei Spielen noch ohne Punkte da, Buchbach konnte unterdessen zumindest in der Vorwoche den ersten Saison-Zähler in Schweinfurt einfahren. Im Duell der Fehlstarter soll es zumindest für eine der beiden Mannschaften nun einen Trendwechsel geben.

Haching plant vierten Streich - Kickers in Eichstätt zu Gast

Für die SpVgg Unterhaching hätte die Saison derweil nicht besser starten können. Drei Spiele, drei Siege, 9:1 Tore und Tabellenplatz eins lautet die Ausbeute der Hachinger nach dem mehr als gelungenen Saisonauftakt. Beim jüngsten 2:0-Erfolg über die Profi-Reserve des FC Augsburg spielte die Mannschaft von Sandro Wagner laut Schlussmann René Vollath den "clevereren und reiferen Fußball" und hätte letztlich auch verdient gewonnen. Gegen den SV Heimstetten plant der Meisterschaftsfavorit nun seinen vierten Streich. Gewarnt sollte die Wagner-Elf vor allem vor der Offensive des SVH sein, die der Viktoria Aschaffenburg zuletzt fünf Tore einschenkte.

Auch die Maschinerie der Würzburger Kickers kommt allmählich ins Rollen. Nach dem verpatzten Auftakt mit nur einem Punkt aus zwei Spielen musste am vergangen Freitagabend der FC Pipinsried für den Frust des Drittliga-Absteigers herhalten. Nach 35 Minuten lag die Mannschaft von Marco Wildersinn schon mit 5:0 vorne und zeigte sich nach dem Seitenwechsel mit nur einem weiteren Treffer zum 6:0-Endstand gegen teils überforderte Gäste gnädig. Trotz des 6:0-Kantersieges appelliert Wildersinn an seine Elf, weiterhin "auf dem Boden zu bleiben. Wir werden weiter hart um jeden Punkt kämpfen müssen. Es wird auch Spiele geben, in denen nicht alles so funktioniert wie diesmal in den ersten 15 Minuten." Am Dienstag erwartet die Kickers mit dem VfB Eichstätt ein Team, das in Aubstadt zuletzt ebenfalls Selbstbewusstsein tanken konnte, auch wenn VfB-Coach Markus Mattes nach dem 1:1 im Grabfeld "zwei Herzen in der Brust" trug. Mit der Leistung seiner Elf war der Übungsleiter zum einen "sehr, sehr zufrieden", ein Punkt trotz eines klaren Eichstätter Chancenvorteils für ihn jedoch "fast zu wenig."

Ebenfalls unzufrieden war Ansbachs Cheftrainer Christoph Hasselmeier nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim kleinen Kleeblatt am vergangenen Samstag. Spielte der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel gegen über weite Strecken ideenlose Fürther beim Stand von 1:1 eigentlich klar auf Sieg, war die Art und Weise wie man letztlich leer ausging doch mehr als ungewöhnlich. Ein vermeintlicher Rückpass von Weeger zu Ansbachs Schlussmann Heid aus rund 30 Metern wurde länger und länger und landete letztlich im eigenen Tor. Zeit zum Wundenlecken bleibt den Westmittelfranken aber nicht. Schon am Dienstag ist der TSV Aubstadt im Xaver-Bertsch Sportpark zu Gast. Hasselmeier Devise für die bevorstehende Partie ist eindeutig: "Gegen Aubstadt müssen wir uns das zurückholen, was uns gegen Fürth genommen wurde."

Clubamateure auf Wiedergutmachungstour

Etwas überraschend ging der 1. FC Nürnberg II am vergangenen Wochenende mit 0:2 in Hankofen baden. Die Schuld dafür mussten sich die Mittelfranken dabei aber zweifelsohne selbst in die Schuhe schieben, hatte die Mannschaft von Christian Fiel vor allem im ersten Spielabschnitt "eine unfassbare Anzahl von Torchancen", die sie nicht genutzt haben. "Das war schon immer so und wird auch immer so sein: Tore entscheiden Fußball", so Fiel. Eine Reaktion auf den Chancenwucher in Hankofen können die Clubamateure am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen den TSV Rain/Lech zeigen.

Das jüngste 2:5 in Heimstetten offenbarte vor allem die Defensivprobleme der Viktoria Aschaffenburg. Trainer Jochen Seitz will das aber nicht allein an den Abwehrspielern festmachen, sondern nimmt sein Mittelfeld in die Pflicht. "Unsere gesamte Defensivarbeit muss deutlich disziplinierter werden." Bei schnellen Gegenangriffen zeigt sich die Mannschaft oft zu ungeordnet. Seitz erhebt klare Forderungen: "Die dürfen nicht alle auf einmal nach vorne rennen, beim Umschalten müssen sie dann schneller hinter den Ball kommen." Ziel ist es, den Gegnern nicht mehr so große Räume zu bieten wie in den letzten beiden Partien. An der Viererkette will Seitz festhalten, auch gegen Wacker Burghausen am Dienstagabend.

Ein großes Wiedersehen gibt es am Dienstag für Tobias Strobl. Mit seinem noch punktlosen FC Augsburg II ist der Übungsleiter zu Gast bei seinem ehemaligen Arbeitgeber 1. FC Schweinfurt 05. Geschenke wird Strobl aber dennoch nicht zu verteilen haben. Nach drei Auftaktpleiten steht der FCA bereits früh in der Saison unter Zugzwang.

Spitzenspiel in Vilzing - Türkgücü gegen nächste Profi-Reserve

Das Highlight des 4. Spieltages geht am kommenden Mittwoch in Vilzing über die Bühne. Zum Spitzenspiel empfängt die nach drei Auftaktsiegen noch punktverlustfreie DJK Vilzing den FC Bayern München II zum Spitzenspiel. Für Vilzings Top-Torjäger Andreas Jünger, der zuletzt in sechs Tagen stolze zehn Treffer erzielte, kommt der Erfolg nicht ganz unerwartet und deshalb warnt er die Konkurrenz: "Wir wissen, was wir können. Jeder soll wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind, das wollen wir in jedem Spiel zeigen. Die Gegner werden vor uns Respekt haben, den haben wir uns erarbeitet." Doch auch die Bayern haben sich von der überraschenden Pleite bei Aufsteiger Ansbach rehabilitiert und mit einem 3:2-Sieg gegen Türkgücü München wieder zurück in die Spur gefunden.

Apropos Türkgücü. Die Mannschaft von Alper Kayabunar hätte nach dem packenden Stadtderby gegen die kleinen Bayern mit der U 23 der SpVgg Greuther Fürth eigentlich die nächste Profi-Reserve vor der Brust gehabt. Die Partie wurde kurzerhand jedoch auf den 20. September verlegt.