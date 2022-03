Haching gegen Schweinfurt ohne verletzten Hain

Die SpVgg Unterhaching empfängt den 1. FC Schweinfurt zum Nachholspiel des 15. Spieltags und muss dabei auf Torjäger Stephan Hain verzichten.

Schnüdel-Coach Tobias Strobl beschrieb die Mannschaft von Sandro Wagner als "abgezocktes Team trotz der vielen jungen Spieler". "Man merkt die offensive Handschrift und mutige Spielanlage des Trainers und darf sie insbesondere mit der gefährlichen Doppelspitze Hobsch/Hain nicht ins Spiel kommen lassen", warnte Strobl.

Allerdings wird es die Doppelspitze in dieser Form am heutigen Dienstagabend (19 Uhr) gar nicht geben, denn 14-Tore-Mann Hain laboriert an einer Knieverletzung. Laut "Merkur" hat sich der 33 Jahre alte Routinier einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird entsprechend lange ausfallen. Hain war vor genau einer Woche im Auswärtsspiel beim SC Eltersdorf (5:1) bereits in der 53. Minute verletzt ausgewechselt worden.

Mut machen darf den Hachingern der Auftritt im Heimderby gegen die Zweitvertretung des FC Bayern. Zwar mussten sich die Vorstädter - ohne Hain - mit 0:3 geschlagen geben, zeigten aber vor allem in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. Mittelfeldmotor Christoph Ehlich sprach gar von der besten Hälfte, die Haching in diesem Jahr gespielt habe.

Schweinfurt tankte nach dem Landespokal-Aus gegen Würzburg beim 4:2-Erfolg über die Quecken aus Eltersdorf Selbstvertrauen. Thomas Haas und Nico Rinderknecht kehren nach ihren Sperren wieder in den Kader. Lukas Billick und David Grözinger fehlen mit Muskelverletzungen.