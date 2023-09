Schmidts schlimme Verletzung überschattet torloses Remis zwischen Haching und Saarbrücken

Im späten Sonntagabendspiel in Liga drei haben sich die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Saarbrücken mit 0:0 getrennt. Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von FCS-Angreifer Patrick Schmidt.

Hachings Coach Marc Unterberger vertraute nach dem 0:0 beim SC Verl derselben Anfangsformation, während Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nach dem 2:0 gegen Dortmund II einen Wechsel vornahm: Rizzuto ersetzte auf der rechten Außenbahn Günther-Schmidt.

Von Anfang an entwickelte sich eine chancenarme Partie. Es blieb bei einigen Toransätzen, so durch Hachings Fetsch (2.). Die beste Szene der Anfangsphase hatte FCS-Akteur Rabihic, doch seine Hereingabe konnten die Gastgeber klären (13.). Auch eine Kontersituation der Gastgeber verpuffte in der Folge (20.), ebenso wie der nächste Versuch von Rabihic (23.) und die sehenswerte Einzelaktion von Krattenmacher (23.).

Schmidts folgenschwere Verletzung

Nach gut einer halben Stunde passierte dann der folgenschwere Zweikampf zwischen Bauer und Schmidt, bei dem sich Letzterer, wie auf den ersten Blick sofort ersichtlich und mittlerweile auch bestätigt, einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog. Nach einigen Minuten Unterbrechung ging es für beide sichtlich geschockten Mannschaften weiter. Bis zur Pause hatten die Gäste noch zwei ordentliche Chancen, doch sowohl Rizzuto (45.) als auch Brünker (45.+6) verpassten die Führung.

Nach dem Seitenwechsel versuchte es Hachings Maier mit einem Distanzschuss (47.). Danach übernahm der FCS allerdings das Kommando über das Spielgeschehen. Einzig wirklich gute Möglichkeiten ließen lange Zeit auf sich warten. Die Versuche von Gaus (63., 66.) und Rabihic (64., 72.) waren allesamt keine Gefahr für das Hachinger Tor. In der 75. Minute zeigten sich auch die Hausherren nach langer Zeit mal wieder im gegnerischen Drittel, doch Fetsch verpasste in der Mitte eine Hereingabe um wenige Zentimeter (75.).

Elfmeter-Glück für Saarbrücken

Die letzten Minuten wurden dann noch einmal etwas turbulenter: Zunächst konnte Günther-Schmidt einen Kopfball nicht platzieren (85.), auf der anderen Seite hätte Unterhaching einen Handelfmeter bekommen müssen, doch in Liga drei gibt es keinen VAR, der auf das Handspiel von Boeder hätte hinweisen können (88.). Kurz darauf war auch der Kopfball von Fetsch zu ungenau (90.).

Am Ende blieb es deshalb beim 0:0, das aber angesichts der schweren Verletzung von Schmidt sportlich in den Hintergrund rückte.

Die SpVgg Unterhaching trifft bereits am Freitag (22.09., 19 Uhr) auf Arminia Bielefeld. Der 1. FC Saarbrücken gastiert am Samstag (23.09., 14 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim.