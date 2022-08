Wagner jubelt mit und animiert: Haching schockt Bayern-Amateure spät

Die SpVgg Unterhaching hat sich im Topspiel gegen Bayern II einen Punkt gesichert - die Tabellenführung aber verloren.

Ein doch nur fast perfekter Derby-Tag für den FC Bayern. Nachdem die U 19 am Morgen das Stadtduell gegen 1860 klar mit 4:1 für sich entschieden hatte, kam die U 23 am Nachmittag beim bisherigen Tabellenführer Unterhaching nur zu einem 1:1.

Von Beginn an gaben im Hachinger Sportpark die Gäste das Tempo an, kamen durch Zvonarek und Ranos früh zu ersten Chancen und hätten nach einer Viertelstunde in Führung gehen müssen, Copado scheiterte mit seinem selbst herausgeholten Elfmeter allerdings an Schlussmann Vollath (15.). Nur wenige Sekunden später fingen sich die Hausherren nach einer eigenen Ecke einen Konter, bei dem Ranos aus der eigenen Hälfte aus frei aufs gegnerische Tor zulief - und kläglich rechts vorbeischoss (16.).

Selbst mal gefährlich wurde die Elf von Trainer Sandro Wagner erst nach rund einer halben Stunde, Mashigo wurde im Fünfmeterraum jedoch im entscheidenden Augenblick noch gestört (26.). Aus Frust warf der emotional und lautstark agierende Wagner gleich mal die Mütze zu Boden.

An der Überlegenheit der Münchner änderte das wenig, sie präsentierten sich quirliger und in fast jeder Aktion schneller, insbesondere der umtriebige Kapitän Vidovic. Die Belohnung servierte der aufgerückte Innenverteidiger Tikvic, der Keeper Vollath aus etwa 25 Metern mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel auf dem falschen Fuß erwischte (47.).

Haching kommt stark zurück

Den Schock verdaute Unterhaching erst nach einiger Zeit, kam in der Schlussphase aber nochmal stark zurück. Angreifer Fetsch und Mashigo vergaben erste zarte Versuche, wirklich gefährlich wurde es für Bayerns Torhüter Schenk erst in der 83. Minute, als er stark gegen Stiefler rettete. Trotzdem musste Schenk noch hinter sich greifen, weil das eingewechselte Talent Krattenmacher mustergültig für Fetsch servierte, der frei vorm Tor ausglich (84.). Wagner folgte der Jubeltraube Richtung Eckfahne und animierte anschließend das Publikum, nochmal Gas zu geben - es blieb jedoch bei der Punkteteilung.

Neuer Tabellenführer ist nun Aufsteiger DJK Vilzing nach einem 2:1 gegen Aubstadt.