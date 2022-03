Copados feines Füßchen: Bayern II siegt in Haching und hat Bayreuth weiter im Blick

Der FC Bayern II hat sich im Aufstiegsrennen der Regionalliga Bayern noch nicht aufgegeben und Spitzenreiter SpVgg Bayreuth mit dem 3:0-Sieg im Derby in Unterhaching noch im Blick.

Die ambitionierten Gäste bestimmten zunächst das Geschehen im Stadion am Sportpark, doch die erste Chance gehörte dem Team von Trainer Sandro Wagner. Mashigo setzte den Ball aber etwas zu hoch an (14.). Haching fand nun besser ins Spiel, ließ binnen drei Minuten aber drei gute Chancen liegen. Schwabl, Hobsch und Ehlich scheiterten jeweils aussichtsreich an Bayern-Schlussmann Früchtl.

Beiden Teams unterliefen in der Folge einige Ungenauigkeiten im Passspiel, der Zug zum Tor fehlte. Bis zur 42. Minute: Da setzte Copado zum Lauf an, seine punktgenaue Flanke köpfte Herrmann zum 1:0 für den FCB II ein.

Im zweiten Durchgang begegneten sich die Teams zunächst auf Augenhöhe, ehe Copado sein feines Füßchen bewies und eine Sieb-Flanke stark verarbeitete und auch verwertete (64.). Nur vier Minuten später legte Booth mit dem 3:0 nach, die Partie war gelaufen.

Tore und Karten 0:1 Herrmann (42') 0:2 Copado (64') 0:3 Booth (68') Tore und Karten 0:1 Herrmann (42') 0:2 Copado (64') 0:3 Booth (68') Schiedsrichter-Team Andreas Hummel Betzigau Schiedsrichter-Team Andreas Hummel Betzigau Assistenten

Hendrik Hufnagel (Kempten)

Fabian Härle (Germaringen) Spielinfo Stadion Stadion am Sportpark Spielinfo Anstoß 11.03.2022, 19:00 Uhr Stadion Stadion am Sportpark Unterhaching

Durch den 17. Sieg im 26. Ligaspiel behält die Bundesliga-Reserve des FC Bayern Spitzenreiter Bayreuth - aktuell sieben Punkte entfernt - im Blick. Die SpVgg empfängt am Samstag (14 Uhr) den VfB Eichstätt. Zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayreuth und den Bayern kommt es am 18. April.