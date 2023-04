Haching erneut im Überfall-Modus - Auch Schweinfurt und Aubstadt siegen deutlich

Am Samstag ging der restliche Spieltag über die Bühne: Primus SpVgg Unterhaching bestätigte die Top-Form aus den vergangenen Partien auch gegen den VfB Eichstätt. Dem 1. FC Schweinfurt gelang ein Befreiungsschlag im Keller, während Heimstetten und Pipinsried allmählich die Luft ausgeht.

Dreierpacker Hobsch erlegt Eichstätt

Wer soll die SpVgg Unterhaching auf ihrem Weg zur Meisterschaft noch stoppen? Bis auf Weiteres wohl niemand. Nach dem 8:1-Gala-Auftritt gegen den FC Pipinsried trotzte der Ligaprimus auch im Duell mit dem VfB Eichstätt einem 0:1-Rückstand und schaltete nach dem Seitenwechsel in den Überfall-Modus. Am Ende stand ein hochverdienter 4:1-Sieg zu Buche, der den Primus einen weiteren Schritt näher gen Liga 3 bringt. In der ersten Hälfte tat sich die Wagner-Elf mit der bekannt körperlichen Gangart der Gäste schwer. In der 35. Minute brachte Graßl den VfB per Elfmeter sogar zwischenzeitlich in Führung. Diese egalisierte Stiefler mit einem platzierten Kopfball ins linke Eck aber vier Minuten später bereits wieder (39.). Nach der Pause war es dann Top-Torjäger Patrick Hobsch, der Eichstätt quasi im Alleingang erlegte. In der 52. Minute ließen zunächst aber die Gäste eine absolute Top-Chance auf die erneute Führung liegen, kurz darauf stieg Hobsch nach einer Flanke von rechts am höchsten und nickte zur Hachinger Führung ein - ein Wirkungstreffer. Eichstätt in der Folgeminuten etwas von der Rolle, woraufhin der Favorit kurzen Prozess machte. In der 68. Minute verwandelte Hobsch einen Foulelfmeter, vier Minute später markierte er den 4:1-Endstand.

Schweinfurt atmet auf

Ein immens wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt ist am Samstagnachmittag dem 1. FC Schweinfurt gelungen. Gegen den stark abstiegsbedrohten FC Pipinsried feierte die Reitmaier-Elf einen deutlichen 5:1-Erfolg und klettert damit bis auf Weiteres über den Strich. Von Anpfiff weg waren es die Schnüdel, die immer wieder gefährlich vor dem Gäste-Kasten auftauchten und sich folgerichtig auch auf die Siegerstraße begaben. Erst brachte Böhnlein die Hausherren per Distanzschuss in Front (16.), nach etwas mehr als einer halben Stunde legte Hadzic mit einem sehenswerten Flugkopfball sogar das 2:0 nach (35.). Doch auch der FCP zeigte einen engagierten Auftritt und belohnte sich vor der Pause noch mit dem Anschlusstreffer durch Lobenhofer (40.). Beinahe hätte Schweinfurt die Führung vor dem Pausenpfiff sogar noch komplett verschenkt. Wieder kam Lobenhofer aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, sein Schuss diesmal allerdings zu ungenau. Mit dem 3:1 in der 66. Minute durch Hadzic, der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte, zog Schweinfurt dem FCP den Stecker und schraubte das Ergebnis in der Folge in die Höhe. Moll (78.) und McLemore (83.) sorgten für den 5:1-Endstand.

Kickers zu stark für den Augsburg-Nachwuchs

Eine Nummer zu groß waren am Samstagnachmittag die Würzburger Kickers für den Nachwuchs des FC Augsburg. 3:1 hieß es am Ende eines abgeklärten Würzburger Auftrittes. Bereits in der 12. Minute klingelte es zum ersten Mal im FCA-Gehäuse. Die erste Würzburger Ecke landete punktgenau auf dem Schädel von Meisel, der aus kurzer Distanz vollendete. Dann wurde es etwas ruhiger im Rosenaustadion, wirklich brenzlig wurde es bis in die zweite Hälfte vor keinem Gehäuse mehr. Erst nach etwas mehr als einer Stunde drehte Würzburg noch einmal auf und machte binnen vier Minuten den Deckel drauf. In der 63. Minute wurde Würzburgs Schlüsselspieler Franjic nicht entscheidend gestört und versenkte die Kugel aus rund zehn Metern im Augsburger Kasten. Kurz darauf sammelte Franjic seinen nächsten Scorer-Punkt, diesmal legte er bei einem Freistoß quer auf Caciel, der per Flachschuss das 3:0 markierte, die Vorentscheidung in diesem Duell. Immerhin der Ehrentreffer war den Hausherren vergönnt. In der 87. Minute verwertete Ivanovic einen Abstauber aus vier Metern zum 3:1-Endstand.

Scholz-Blackout bringt Fürth auf Kurs

Einen gebrauchten Samstagnachmittag erlebte Wacker Burghausen. Bei bestem Fritz-Walter-Wetter in der Wacker-Arena musste Wacker-Coach Hannes Sigurdsson bereits in den ersten 20 Minuten zwei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Bosnjak kam für Trograncic, Winklbauer für Ngounou Djayo. Zu allem Übel lud Inneverteidiger Scholz die Gäste wenig später dann auch noch zur 1:0-Führung ein. Der Innenverteidiger vertändelte einen Ball im eigenen Aufbau, über wenige Stationen kam der Ball schließlich zu Bornschein, der in der Mitte nur den Fuß hinhalten musste. Auch nach der Pause legte Wacker einen enttäuschenden Auftritt hin, Fürth dagegen legte in Person von Grimbs noch Treffer zwei und drei nach und feiert wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Heimstettens Abstieg steht unmittelbar bevor

Der SV Heimstetten ist fast nicht mehr zu retten. Nach der 1:4-Pleite gegen den TSV Aubstadt schwinden auch die rechnerischen Chancen auf den Klassenerhalt immer weiter. Mit dem Rückenwind des 2:0-Sieges aus der Vorwoche gegen Fürth II startete das Schlusslicht auch gegen Aubstadt entsprechend schwungvoll und ging vor enttäuschenden 95 Zuschauern in der 10. Minute sogar in Führung. Wie so oft in dieser Saison brachte sich der SVH selbst um den Erfolg. Sabbagh erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst und sah innerhalb von fünf Minuten zweimal die gelbe Karte, was in Summe eine 55-minütige Unterzahl für die Hausherren bedeutete. Letztere führte sogar zu einem Foulelfmeter, den Trunk aber nicht an SVH-Keeper Riedmüller vorbeibrachte. Mit einem Mann mehr auf dem Feld spielte Aubstadt seine individuelle Klasse aus und kam quasi mit dem Pausenpfiff durch Langhans zum Ausgleich (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war es dann schnell geschehen um den SVH. In der 54. Minute nickte Müller völlig verwaist im Sechzehner der Hausherren ein zum 2:1. Zehn Minuten später sorgte Harlaß mit einem tollen Solo für den Knockout. Passend zum verkorksten Nachmittag setzte SVH-Goalgetter Riglewski mit einem Eigentor den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand (71.).

Rain stoppt Serie ausgerechnet in München

Im Duell der Gegensätze waren die Rollen auf dem Papier glasklar verteilt. Das Team der Stunde empfing die seit November 22 sieglosen Rainer, am Ende aber beendeten die mit ihrem 1:0-Erfolg die schwarze Serie und schöpfen neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die Gäste hielten von Beginn an gut mit, konnten so gegen die Bayern, die freilich dennoch mehr vom Spiel hatten, in Führung gehen: Rain konterte, Gutia setzte bei einem Abschluss nach und hob die Kugel zum 1:0 in die Maschen (15.). Zwar drängten die Bayern in Folge auf den Ausgleichstreffer, doch der Nachwuchs des Rekordmeisters präsentierte sich dabei gegen konzentriert stehende Gäste nicht so zwingend wie in den vergangenen Wochen. Der TSV Rain selbst hingegen setzte bis zur Pause vereinzelt offensive Nadelstiche. Nach Wiederanpfiff wurden die Versuche der Bayern drängender, die Gäste aber stemmten sich mit einer konzentrierten Defensive dagegen. Und der TSV überstand mit Glück auch die Endphase, in der die Heimelf mehrere Hochkaräter vergab.

Illertissen dreht nach der Pause auf

Gehörigen Druck verspürte auch die SpVgg Hankofen-Hailing, die seit Wochen tief im Tabellenkeller feststeckt. Beim FV Illertissen ging man allerdings erneut leer aus - 4:1 gewann der heimische FVI die Partie. Die Heimelf hatte zunächst die Kontrolle, aber Hankofen trat mutig auf und nutzte die erste Chance: Nach Balleroberung wurde Ketzer in die Gasse geschickt und blieb vor dem Tor cool - 1:0 (8.). In Folge gab es gute Gelegenheiten auf beiden Seiten zu sehen, Tore fielen in einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte aber keine mehr. Illertissen aber kam besser aus der Kabine und näherte sich von Beginn an dem Ausgleich an, der so bald auch fiel: Mannhardt hatte, nachdem sein Gegenspieler weggerutscht war, freie Bahn und stellte flach auf 1:1 (56.). Hankofen reagierte nun verunsichert, die Heimelf drückte auf die Führung und sorgte per Doppelschlag zeitig für die Entscheidung: Zunächst schlug Glessing einen Haken Richtung Zentrum und setzte den Ball flach zum 2:1 ins kurze Eck (67.), dann staubte Teranuma zum 3:1 ab (69.). Und mit seinem zweiten Tagestreffer beseitigte Teranuma dann auch jegliche Hoffnung der Gäste, hier nochmals eine Antwort zu finden - 4:1 der Endstand (76.). Es war die sechste Niederlage in Folge für Hankofen. Der direkte Abstieg rückt näher.

Buchbach kommt spektakulär zurück

Mittendrin im Keller befindet sich auch noch der TSV Buchbach, der sich am Freitag mit der spielstarken U 23 des 1. FC Nürnberg auseinandersetzen musste. Und es war erneut ein Spektakel mit Club-Beteiligung, an dessen Ende der heimische TSV mit einem 4:3-Erfolg die Punkte bei sich behielt. Nach ersten Annäherungen auf beiden Seiten ging der Club in Front: Schleimer war nach einer Flanke im Strafraum mit dem 1:0 zur Stelle (18.). Doch der TSV zeigte eine gute Reaktion, kam bis zur Pause zu Ausgleichschancen, nutzte selbige gegen effiziente Gäste aber nicht. Zur zweiten Hälfte pfiff dann ein neuer Mann, Schiedsrichter Krettek hatte sich in Durchgang eins verletzt und wurde durch Linienrichter Kryzanowski ersetzt. Und der hatte gleich viel zu tun: Wenig später nur erzielte Nischalke das 2:0 für den Club, als er vom Strafraum per Direktabnahme platziert traf (50.). Die Heimelf stellte zwar umgehend den alten Abstand wieder her - Ammari war nach einer scharfen Flanke mit dem 1:2 zur Stelle (52.) - doch dann war es auf Seiten der Club-U-23 Goalgetter Vonic, der nach einer weiten Hereingabe zu viel Platz hatte und am langen Pfosten das 3:1 für seine Farben besorgte (55.). Doch wer gedacht hatte, damit sei die Vorentscheidung gefallen, sah sich getäuscht: Buchbach zeigte Moral, Schmitt war nach einer Flanke mit dem 2:3-Anschlusstreffer zur Stelle (73.), und nur zwei Minuten später knipste Walther, nachdem ihm ein Ball vor die Füße gefallen war, zum 3:3-Ausgleich. Und Buchbach hatte noch nicht genug, drängte gegen nun völlig indisponierte Gäste auf den Sieg, den Sztaf mit seinem Kopfballtreffer zum 4:3 tatsächlich herstellen konnte (82.). Äußerst wichtige Punkte für die Heimelf, der Club verpasst Rang drei.

Ansbach trotzt auch Aschaffenburg

Recht entspannt ist die Ausgangslage aktuell für die SpVgg Ansbach, die auch beim 1:1 bei der Viktoria Aschaffenburg einen Zähler mitnehmen konnte. Mit viel Tempo ging es in Aschaffenburg los: Ansbach setzte auf Gegenstöße, profitierte bei seiner Führung aber von einem zu kurzen Rückpass auf den Keeper. Schmidt bedankte sich und stellte auf 1:0 für die Gäste (29.). Das hatte bis zur Pause auch Bestand, weil die Viktoria ihre Chancen auf den Ausgleich liegenließ. Das änderte sich im zweiten Durchgang: Aus spitzem Winkel besorgte Cheron das 1:1 (50.). In Folge war es eine Partie auf Augenhöhe, beide Teams hatten dominierende Phasen, Tore fielen aber keine mehr.

Das Duell zwischen der DJK Vilzing und Türkgücü München fiel den Witterungen zum Opfer.