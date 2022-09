Haching bleibt an Würzburg dran - Vilzing gewinnt nach 0:2-Rückstand

In der Regionalliga Bayern läuft bereits der 12. Spieltag. Ihre Position als Spitzenreiter haben die Würzburger Kickers am Freitag mit einem furiosen 6:0-Erfolg gefestigt. Am Samstag zog die SpVgg Unterhaching im Heimspiel gegen den FC Pipinsried nach, während die DJK Vilzing einen 0:2-Rückstand gegen die SpVgg Ansbach drehte und Türkgücü im Tabellenkeller den TSV Rain/Lech schlug.

Die SpVgg Unterhaching ist am ersten Wiesn-Wochenende nach zuvor zwei sieglosen Spielen in die Erfolgsspur zurückgekehrt und bleibt dadurch punktgleich mit Würzburg. Im Heimspiel gegen den FC Pipinsried agierte der Tabellenzweite abgezockter. Zuerst galt es aber einen kurzen Schockmoment zu überstehen, als Idrizovics abgefälschter Schuss an die Latte klatschte. Im Gegenzug traf dann aber Pisot, der eine Hereingabe über die Linie bugsierte (21.). Jeselic vergab noch den Ausgleich nach einem Konter (25.). Ansonsten war nicht viel los in Haching. Das effizientere Team führte zur Pause. Gute Gelegenheiten waren im zweiten Durchgang selten. Hachings Skarlatidis versuchte sich in der 65. Minute einmal, Thiel war aber da. Pipinsried brauchte sogar bis zur ersten Aktion bis tief in Hälfte zwei. Der Schuss von Yilmaz wurde geblockt. Wenige Minuten später besorgte Stiefler die Entscheidung, der eine maßgenaue Flanke über den Scheitel ins Tor rutschen ließ (78.). Krattenmacher hätte noch das dritte Tor nachlegen können, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Thiel.

Weiter im Aufschwung befindet sich Türgkücü München, das gegen den TSV Rain/Lech den dritten Sieg in Folge verbuchte und in der Tabelle ins Mittelfeld klettert. Allerdings war es alles andere als leicht für den Ex-Drittligisten, der sich erst in der Schlussphase wirkliche Feldvorteile erarbeiten konnte. Der eingewechselte Takahara sorgte volley nach schöner Vorarbeit von Holz in der 72. Minute für die Führung. Von Rain kam anschließend nichts mehr. Die Heimelf dagegen traf in der Nachspielzeit noch ein weiteres Mal durch Woudstra, der einen Konter noch im Gästetor unterbrachte.

Einen bitteren Nachmittag erlebte die SpVgg Ansbach beim Aufsteigerduell bei der DJK Vilzing. Beide Mannschaften zeigten in Halbzeit eins und zwei jeweils völlig unterschiedliche Gesichter. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste am Drücker, lagen durch Dietrichs Kopfball (18.) und Landshuters Tor nach schöner Kombination (39.) völlig verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause wendete sich das Blatt aber urplötzlich und die Mittelfranken erlebten ein Debakel. Aus dem Nichts traf Kordick nach einer Ecke zum Anschluss (52.). Müller glich nur fünf Minuten später aus. Jüngers Doppelpack besiegelte schließlich die Pleite der Ansbacher (71., 87.), von denen im zweiten Spielabschnitt kaum noch etwas zu sehen war.

Würzburg und Burghausen feiern Schützenfeste

Sieben Partien gingen am Freitagabend zum Auftakt des 12. Spieltages in der Regionalliga Bayern über die Bühne, darunter auch der Auswärtsauftritt von Neu-Spitzenreiter Würzburger Kickers bei Kellerkind FV Illertissen. Die Würzburger waren zuletzt immer besser ins Rollen gekommen in ihrer neuen Liga, zwölf Tore erzielten die Unterfranken in den vergangenen 180 Liga-Minuten gegen Schweinfurt und Buchbach.

Auch gegen Illertissen ließ die Offensive rund um Sané, Zaiser und Co. wieder kräftig die Muskeln spielen und schlug den FVI hochverdient mit 6:0. Als Dosenöffner der Partie musste nach einer anfänglich doch sehr zweikampfbetonten Partie ein Traumtor von Haas herhalten, der den Ball aus rund 20 Metern per Direktabnahme in die Maschen zimmerte (16.). In der Folge übernahm der Spitzenreiter das Spielgeschehen, wie aus dem Nichts zeigte Schiedsrichter Riedel nach einem vermeintlichen Handspiel aber auf der anderen Seite auf den Punkt. Der Schuss von Teranuma sowie der Nachschuss von Kilic gingen aber an die Fäuste von Torhüter Richter. Im direkten Gegenzug dann die kalte Dusche für die Hausherren. Zaiser zirkelte das Leder von der Strafraumkante ins lange Eck zur 2:0-Pausenführung (37.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Kickers mit viel Dampf aus der Kabine und sorgten früh für klare Verhältnisse. Mit den Treffern von Hägele (54.) und Sané (57.) binnen drei Minuten war der Deckel drauf. Wenig später durfte Sané sogar noch zwei weitere Male jubeln. Mit seinen Saisontoren neun und zehn markierte Würzburgs Top-Torjäger den am Ende auch in der Höhe hochverdienten 6:0-Sieg der Kickers.

Zeitgleich erlebten die Bayern-Amateure in der Wacker-Arena in Burghausen einen Abend zum Vergessen. 0:5 lautete das Ergebnis eines blutleeren Münchner Auftrittes, in dem die Jungprofis vor allem in puncto Physis und Effizienz ihre Grenzen aufgezeigt bekamen. In Durchgang eins waren es zwar zunächst die kleinen Bayern, die den Ball fein durch die eigenen Reihen laufen ließen und das Tempo über Spiel und Gegner bestimmten. Bis auf den Lattenschuss von Krätzig nach rund einer Viertelstunde tauchte die Mannschaft von Martin Demichelis aber nur selten vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Auch Burghausen brannte im ersten Durchgang kein Offensivfeuerwerk ab, brachte aus den wenigen Gelegenheiten aber den maximalen Betrag hervor. Quasi mit der ersten Torchance fiel auch das 1:0. Nach einer präzisen Hereingabe vom rechten Flügel rauschten Bachschmid und ein Bayern-Abwehrspieler auf Höhe der Fünferlinie heran und das Leder schlug im Bayern-Kasten ein (16.). Die wohl beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich dem FCB kurz vor der Pause, als Aitamer von den Beinen geholt wurde und Schiedsrichter Lothar Ostheimer auf Strafstoß entschied. Vom Punkt versagten Neuzugang Segbe aber die Nerven, er jagte das Leder links vorbei.

Ein Eigentor von Tikvic zum 0:2 nur wenige Minute nach dem Seitenwechsel leitete dann die Packung ein. Burghausen agierte fortan aus einer soliden Defensive und wurde durch Konter immer wieder brandgefährlich. Einer dieser Tempovorstöße brachte nach 70 Minuten die Vorentscheidung. Der auffällige Winklbauer drang in den Sechzehner ein und spitzelte den Ball über die Linie. In der Schlussphase brach das Abwehrbollwerk der Gäste gänzlich in sich zusammen. Erst erhöhte Hyseni mit einem feinen Schlenzer von der Strafraumkante auf 4:0 - Schlussmann Hülsmann machte dabei keine gute Figur -, den Schlusspunkt der Partie setzte dann Läubli mit seinem Treffer zum 5:0-Endstand.

Der TSV Aubstadt konnte derweil beim FC Augsburg II seine Serie von drei Siegen in Folge nicht fortsetzen. Zwar drehte die Mannschaft von Victor Kleinherz einen 0:1-Rückstand noch in ein 2:1. Kurz vor Schluss sorgte Ivanovic aber doch noch für den insgesamt doch leistungsgerechten Ausgleichstreffer. Nach oben schielt inzwischen auch Viktoria Aschaffenburg, das dank eines deutlichen 5:1-Sieges gegen den VfB Eichstätt (16.) nun bis auf Rang vier in der Tabelle vorrücken konnte.

Heimstetten in der Krise

Das Kellerduell Letzter gegen Vorletzter lieferten sich der SV Heimstetten und die SpVgg Greuther Fürth II. Vor allem beim Schlusslicht aus Heimstetten galt es nach dem 0:6 beim FC Bayern München II, Wiedergutmachung zu leisten. Unter der Woche legte der Verein aus dem Landkreis München auf dem Transfermarkt nach und verpflichtete Rico Strieder, der jedoch noch nicht zu Einsatz kam. Doch auch ohne Strieder zeigte der SVH gegen die Fürther Profi-Reserve eine Reaktion, ließ in der Defensive wenig anbrennen und erzielte vorne in Person von Riglewski (62.) und Tunc (88.) die beiden Tore des Abends. Heimstetten reicht dadurch die rote Laterne nach Fürth weiter.

In den restlichen Partien des Freitags schlug TSV Buchbach (14.) die SpVgg Hankofen-Hailing dank eines Last-Minute-Treffers von Tavra in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 und rückte damit ins Tabellenmittelfeld vor. Die Profi-Reserve des 1. FC Nürnberg darf sich mittlerweile zur Spitzengruppe der Liga zählen, feierte die Mannschaft von Christian Fiel in Schweinfurt doch einen verdienten 3:1-Erfolg.

Unterhaching auf eigenem Platz

Zurück an die Spitze will die SpVgg Unterhaching (2.), die es am Samstag auf eigenem Platz mit dem FC Pipinsried zu tun bekommt. Gegen die U 23 des 1. FC Nürnberg kassierte die Elf von Sandro Wagner zuletzt ja ein spätes Gegentor, "nur" ein Zähler sowie der Verlust von Rang eins waren die Folge. Pipinsried steht mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang neun der Tabelle, hat bislang aber vor allem auf eigenem Platz Punkte gehamstert.

Zum Aufsteigerduell der ehemaligen Bayernliga-Nord-Vertreter kommt es zwischen der DJK Vilzing (7.) und der SpVgg Ansbach (12.), beide mussten zuletzt Niederlagen einstecken. Außerdem empfängt Türkgücü München (13.) in einem Duell der zweiten Tabellenhälfte noch den TSV Rain/Lech (17.).