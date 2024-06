Haching bedient sich erneut bei Fürth: Auch Littig kommt

Die SpVgg Unterhaching hat am Mittwoch den dritten Sommer-Neuzugang vermeldet. Wie Ben Schlicke kommt auch Robin Littig von der SpVgg Greuther Fürth in die Vorstadt.

Innenverteidiger Ben Schlicke bringt Defensivkollege Robin Littig von der SpVgg Greuther Fürth mit zur SpVgg Unterhaching. Wie Schlicke erhält auch Littig einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 beim Drittligisten. Das teilten die Hachinger am Mittwoch mit.

"Ich freue mich, dass wir mit Robin einen sehr gut ausgebildeten defensiven Mittelfeldspieler verpflichten konnten, den wir lange beobachtet haben und der trotz des junges Alters bereits seine Führungsqualitäten als Kapitän der Fürther unter Beweis gestellt hat", erklärte Sportdirektor Markus Schwabl. Littig sei "hungrig" und brenne, den nächsten Schritt zu gehen. Zudem passe er charakterlich "perfekt in unser Team und zum gesamten Verein".

Über Nürnberg und Stuttgart zum Kleeblatt

Als gebürtiger Bayreuther begann der heute 21-jährige Littig seine Karriere in der Festspielstadt. Über den 1. FC Nürnberg landete er 2018 in der Jugend des VfB Stuttgart. Mit der Stuttgarter U 19 wurde Littig in der Saison 2021/22 Deutscher A-Junioren-Pokalsieger und absolvierte auch schon seine ersten Partien in der Regionalliga Südwest.

Zur Saison 2022/23 wechselte Littig schließlich nach Fürth, wo er sich schnell zum Leistungsträger und Kapitän des Regionalliga-Teams entwickelte. Für das Kleeblatt bestritt der Defensiv-Allrounder seitdem insgesamt 62 Spiele in der Regionalliga Bayern. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Littig war zudem Kaderspieler der deutschen U-18- und U-19-Nationalmannschaft.

"Wichtiger Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung"

"Der Wechsel in die Vorstadt stellt einen wichtigen Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung dar. Aus diesem Grund werde ich alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um gemeinsam die Ziele des Vereins erfolgreich umzusetzen", unterstrich Littig. Er habe "das Gefühl, sehr gut zu Unterhaching, deren Spielidee und Mentalität zu passen".

Neben Littig und Schlicke verpflichteten die Hachinger jüngst auch Offensiv-Allrounder Thomas Winklbauer von Wacker Burghausen. Somit stehen bislang drei Sommer-Neuzugänge fest.