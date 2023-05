"Habt ihr sie nicht mehr alle?": Die spannendsten Entscheidungen im Titelkampf

Gibt es endlich mal wieder ein Herzschlagfinale am Samstag? Für Bayern München und Borussia Dortmund wäre es nichts Neues. Die sechs spannendsten Entscheidungen im Bundesliga-Titelkampf.

1972: Als das Olympiastadion mit dem Titel eingeweiht wird

Ade Grünwalder Straße, Servus Olympiastadion. Die erste Partie in der neuen Heimat der Bayern ist gleich ein "Finale" um die deutsche Meisterschaft. Erstmals wird an diesem Mittwoch ein Bundesligaspiel live im Fernsehen übertragen. Überraschungsmannschaft Schalke 04, im Vorjahr nur Sechster, reist mit einem Punkt Rückstand nach München. Der Druck ist groß bei den Bayern, haben sie doch den Titel in der Vorsaison am letzten Spieltag im Fernduell mit Gladbach noch vergeigt.

Doch von einem Sieg sind die Gelsenkirchener meilenweit entfernt: Johnny Hansen und Paul Breitner stellen schnell die Weichen, ehe Klaus Fischer nochmal für einen Hoffnungsschimmer sorgt. Dann machte der FCB vor 79012 Zuschauern endgültig ernst: Willi Hoffmann, Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer sorgen für einen klaren 5:1-Endstand.

Überraschender ist aber, wer nicht trifft: Gerd Müller geht trotz seiner legendären 40-Tore-Saison leer aus. Es ist aber natürlich vor allem dem "Bomber der Nation" zu verdanken, dass die Bayern mit 101 geschossenen Toren einen Rekord aufstellen, der noch heute Bestand hat. Schalke darf sich wenige Tage mit dem Gewinn des DFB-Pokals trösten.

1978: Wenn auch ein 12:0 nicht hilft

Sechs Jahre später spielen weder Bayern noch Schalke eine Rolle bei der Titelvergabe, stattdessen liefern sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ein Fernduell. Die Ausgangslage: Beide Teams sind punktgleich, der FC hat aber zehn Treffer Vorsprung. Doch genau hier setzen die Fohlen an: Gladbach brennt im Düsseldorfer Rheinstadion am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund ein Feuerwerk ab, Jupp Heynckes trifft beim 12:0 alleine fünfmal. "Von der Ersatzbank rief man uns ständig zu, wie viel Tore wir noch machen mussten, um Köln zu packen", erinnerte sich Heynckes später. "Als es 9:0 stand und sie riefen ‚noch drei’, habe ich geantwortet: „Habt Ihr sie nicht mehr alle?’"

Gladbach macht die drei und blickt hoffnungsschwanger Richtung Hamburger Volksparkstadion, wo St. Pauli auf den FC trifft. Die Ernüchterung folgt schnell: Das Team von Hennes Weisweiler, von 1964 bis 1975 sehr erfolgreich bei den Fohlen an der Seitenlinie, gewinnt 5:0. Köln wird mit drei Toren Vorsprung deutscher Meister und zudem auch noch Pokalsieger.

Das 12:0 der Gladbacher ist bis heute ein Bundesligarekord und kam einen besonders teuer zu stehen. BVB-Trainer Otto Rehhagel wird einen Tag nach dem Spiel entlassen.

1986: Kutzop und das "scheiß Geräusch"

Sie ist so nah, die zweite Meisterschaft nach 1965. Werder Bremen empfängt am 33. Spieltag den zweitplatzierten FC Bayern, hat bei der damaligen Zwei-Punkte-Regel zwei Punkte Vorsprung, allerdings zwei Tore Rückstand. Ein Sieg, und die Bremer sind durch.

In der 89. Minute bekommt Michael Kutzop beim Stand von 0:0 die Schale auf dem Silbertablett serviert. Rudi Völler schießt Sören Lerby ins Gesicht, doch der Schiedsrichter erkennt dabei auch ein Handspiel - Elfmeter, eine sehr zweifelhafte Entscheidung. Über zwei Minuten lang ist der Ball verschwunden, FCB-Co-Trainer Egon Coordes hatte ihn weggepfeffert. Und damals gibt es nur einen. Kutzop, der nach eigener Aussage "viel Zeit zum Nachdenken" hatte, tritt an, Jean-Marie Pfaff entscheidet sich früh fürs falsche Eck. Egal. Kutzop trifft nur den Pfosten. "Das scheiß Geräusch vergesse ich nie", sagt der damalige Libero später. An der Seitenlinie wirkt Werder-Coach Otto Rehhagel wie versteinert, FCB-Trainer Udo Lattek feiert hingegen, als wäre Bayern schon Meister.

Erst Pfiff, dann Pfaff: Michael Kutzops fataler Fehlschuss. imago images/WEREK

Eine Woche später ist er es tatsächlich. Werder Bremen verliert beim VfB Stuttgart mit 1:2, das Hinspiel gegen die Schwaben hatten die Norddeutschen noch mit 6:0 gewonnen. Die Bayern gewinnen ihrerseits 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach und holen mit plus neun Toren die Schale.

Kutzop war nebenbei ein ausgezeichneter Elfmeterschütze. Von 40 Strafstößen verwandelte er - 39.

1992: Weber rastet aus, Buchwald wird unsterblich

Spannender war es nie. Im Saisonfinale 1992 haben gleich drei punktgleiche Teams am letzten Spieltag - es ist wegen der Liga-Aufstockung auf 20 Mannschaften der 38. - noch die Chance auf die Meisterschaft. In der Pole Position ist Eintracht Frankfurt (+36 Tore) vor Stuttgart (+29 Tore) und Dortmund (+18). Der BVB zieht in der Blitztabelle mit der Führung gegen Duisburg erst einmal vorbei, für die anderen Anwärter läuft es bescheiden. Frankfurt gerät in Rostock in Rückstand, Stuttgart in Leverkusen.

Dortmund erreicht mit dem 1:0 die Ziellinie und darf hoffen. Denn in Rostock spielen sich dramatische Szenen ab. Die Hessen gleichen aus, in der 76. Minute wird ihnen allerdings ein klarer Elfmeter nach Foul an Ralf Weber verwehrt - das gibt später sogar Referee Alfons Berg zu. Frankfurt trifft außerdem den Pfosten, ein Tor wird zurückgenommen. Dann macht Rostocks Stefan Böger das 1:2, die Eintracht ist raus aus dem Rennen. Drei Eintracht-Funktionäre haben nach der Partie alle Mühe, Berg vor Weber zu schützen. "Bei vielen Leuten bin ich mehr durch diesen Ausraster bekannt geworden als durch meine Leistung", sagt er später.

Und was geht in Leverkusen? So einiges. Fritz Walter gleicht für den VfB vom Punkt zum 1:1 aus, doch in der 79. Minute droht Matthias Sammer alles wieder einzureißen. Nach einer Freistoßentscheidung gegen sein Team winkt er erst ab, dann folgt noch hämischer Applaus - im wichtigsten Spiel des Jahres holt er sich die Rote Karte ab. Der Rest ist Bundesliga-Geschichte. Wiggerl Kögl gewinnt auf links das Laufduell gegen Christian Wörns, die butterweiche Flanke köpft Guido Buchwald zum 2:1 in der 86. Minute ein und macht sich unsterblich. Stuttgart ist Meister!

Das letzte Wort hat 1992 vielleicht der VfB, die letzten Worte aber gehören Eintracht-Coach Dragoslav Stepanovic. Auf der anschließenden Pressekonferenz in Rostock sagt er in schönstem hessisch den Satz, den man für immer mit diesem Wahnsinns-Finale verbinden wird. "Lebbe geht weider."

2000: Weck mich endlich auf aus diesem Alptraum

Drei Punkte Vorsprung vor den Bayern, auswärts bei einem Aufsteiger, der als Zehnter im Niemandsland der Tabelle steht. Was sollte da noch groß schiefgehen für Bayer Leverkusen? Alles, wie sich herausstellt.

Dass die Bayern schnell Druck aufbauen, ist sicherlich keine Hilfe für die Werkself. Doppelpack Jancker, nochmal Paulo Sergio, nach 16 Minuten liegt der Rekordmeister mit 3:0 vorne. Tore, die auch im 12,4 Kilometer südlich von München gelegenen Sportpark Unterhaching ankommen. Das große Zittern beginnt erst recht, als dem damals 23-jährigen Michael Ballack in der 20. Minute ein Eigentor unterläuft. Spätestens nach dem 2:0 von Markus Oberleitner in der 72. Minute dämmert Bayer-Trainer Christoph Daum, dass es nichts werden wird mit dem Meistertitel. Bayern siegt letztlich 3:1, zum dritten Mal binnen vier Jahren wird Leverkusen Zweiter. Der Spott-Ausdruck "Vizekusen" ist geboren.

Weil Ballacks Wunsch nicht zu erfüllen ist. Nach dem Abpfiff hofft er immer wieder, "endlich aus diesem Albtraum aufzuwachen". Hachings Trainer Lorenz-Günter Köstner bringt es auf den Punkt: "Er ist sicher der unglücklichste Mensch in ganz Deutschland." Am Ende fehlen Leverkusen sieben Tore für den Titel.

2001: Ein toter Fußballgott - und Konsequenzen für Merk

"Ich glaube nicht mehr an den Fußballgott". Rudi Assauer spricht an diesem 19. Mai 2001 aus, was viele Schalker denken. Vor der Partie gegen Unterhaching besteht bei den Fans im pickepackevollen Parkstadion eigentlich wenig Hoffnung auf den Titel. Die Bayern haben trotz zweier Niederlagen gegen Schalke während der Saison drei Punkte mehr auf dem Konto und treten beim in dieser Saison wenig berauschenden Tabellen-13. Hamburger SV an.

Für S04, das am 33. Spieltag in Stuttgart mit 0:1 verloren hatte, läuft es auch gegen das gegen den Abstieg kämpfende Haching zunächst nicht rund. 0:2 steht es nach 26, 2:3 nach 69 Minuten. Dann aber drehen die Gelsenkirchener auf, zweimal Jörg Böhme und Ebbe Sand stellen auf 5:3. Dass sich Letzterer bei Abpfiff auf Schalke die Torjägerkanone mit Sergej Barbarez teilen muss, ist S04 mehr als sehr recht. Denn der HSV-Angreifer hat in der 90. Minute die Führung gegen den FCB erzielt. München ist aber noch nicht geschlagen. "Weiter, immer weiter", brüllt Oliver Kahn.

Und es geht weiter. weil Markus Merk die damals beachtliche Zeit von vier Minuten nachspielen lässt und eine folgenschwere Entscheidung trifft. Im Zweikampf mit Paulo Sergio spielt Tomas Ujfalusi das Leder zurück auf Mathias Schober, für den das "ein Gestocher, kein Rückpass" ist, "sonst hätte ich den Ball nicht aufgenommen.". Der Fußballgott und Merk sind anderer Meinung und entscheiden auf absichtlichen Rückpass. Patrik Andersson nimmt die Einladung an und trifft zum 1:1, es ist sein einziger Saisontreffer überhaupt. Schalke ist "Meister der Herzen", während Kahn mit der Eckfahne in der Hand am Boden liegend für unvergessliche Bilder sorgt.

Auch für Merk hatte die Partie übrigens Konsequenzen. Ein Spiel mit Schalker Beteiligung pfiff er aus Sicherheitsgründen nie wieder.