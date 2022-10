Haberers "Spaß" gegen den BVB - und sein gespannter Blick nach vorn

Gegen Borussia Dortmund setzte sich Union Berlin auch dank hoher Motivation durch. Das soll gegen vermeintlich leichtere Konkurrenten so weitergehen.

So richtig fassen lässt sich nicht, was sich seit Wochen beim 1. FC Union Berlin in der Bundesliga abspielt. Seit fünf Spieltagen hält sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer an der Tabellenspitze. Gegen Rekordmeister Bayern München (1:1), Pokalsieger RB Leipzig (2:1) und Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund (2:0) holte sie im Stadion An der Alten Försterei sieben von neun möglichen Punkten. "

Wir wissen, dass wir zuhause gegen jeden Gegner etwas holen können. Die erste Halbzeit war richtig überzeugend", sagte Verteidiger Timo Baumgartl nach dem Sieg gegen den BVB. "Wir haben gut verteidigt, und wenn etwas durchkam, war Torwart Frederik Rönnow da. Es war ein Sieg des Kollektivs, jeder wusste, was man tun muss. Solche Abende machen Spaß", meinte Baumgartl.

Die nächsten Gegner machen wohl das, was sonst Union praktiziert

Union wird angesichts des Vier-Zähler-Vorsprungs auf die Bayern auch nach dem elften Spieltag das Maß aller Dinge sein. In der dritten anstehenden englischen Woche in Serie müssen sich die Köpenicker nun aber auch gegen mutmaßlich leichtere Gegner durchsetzen.

Am Mittwoch (20.45 Uhr) ist in der 2. Runde des DFB-Pokals Zweitligist 1. FC Heidenheim zu Gast. Am Sonntag (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) geht die Reise zu Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum. Beide Vertretungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit das tun, was sonst häufig Union gern praktiziert: dem Gegner den Ball überlassen und auf effizientes Umschaltspiel setzen.

Mittelfeldmann Janik Haberer, dem gegen Dortmund der erste Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere gelang, verweist zum einen auf die Leistungsstärke seiner Mannschaft. Zum anderen führt er für den Siegeszug der Eisernen in den vergangenen Wochen bisweilen auch ein wenig Spielglück an. "Wenn man vorn steht, nimmt man eher Punkte mit. Deshalb ist es umso wichtiger, wie wir in der nächsten Woche auftreten."

Heidenheim werde "eine brutal schwierige Aufgabe. Und Bochum ist eine Mannschaft, die hinten drinsteht", sagte Haberer. "Gegen Dortmund oder München ist es immer einfach, sich zu motivieren. Ich bin gespannt, wie wir nun auftreten."

Am Mittwoch gegen Heidenheim dürfte Chefcoach Fischer wieder leicht rotieren lassen. In die Startelf zurückkehren könnten Verteidiger Paul Jaeckel und Mittelfeldmann Genki Haraguchi, die gegen Dortmund eine Verschnaufpause erhalten hatten.

Keine strukturelle Verletzung bei Jordan

Derweil ist die Verletzung von Jordan wohl nicht ganz so schlimm. Der Angreifer war nach einer Knieverletzung am Sonntag gegen den BVB verletzungsbedingt mit einem bandagierten linken Knie ausgewechselt worden. Der Verein teilte am Montag mit, dass es keine strukturelle Verletzung sei. Die Rede ist von einem Schlag. Da Jordan in den letzten Wochen aber im Dauereinsatz war, könnte er gegen Heidenheim vielleicht zunächst oder ganz geschont werden.