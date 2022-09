Haberer: "Mir macht es Spaß, mich aufzuopfern"

Janik Haberer fehlte in dieser Saison aus privaten Gründen lediglich gegen den FC Bayern München im Kader. In allen anderen Bundesligapartien kam der Neuzugang vom SC Freiburg zum Einsatz. Der Mittelfeldakteur hat sich rasch etabliert und ist ein wichtiger Bestandteil bei Union. In einer Medienrunde sprach der gebürtige Bayer über …

Direkt ein Stammspieler bei Union: Janik Haberer. IMAGO/Chai v.d. Laage