Haberer: "Man hat natürlich Hunger"

Janik Haberer ist beim 1. FC Union Berlin so gut wie gesetzt. Nur zwei Partien hat der Sommerzugang in der Bundesliga verpasst. Der 29-Jährige hat nun in einer Medienrunde vor dem Spiel bei Borussia Dortmund über folgende Themen gesprochen …

… die Startprobleme: "Bei uns ist es Thema in der Kabine, warum wir die letzten Spiele nicht so gut gestartet sind. Unsere zweiten Halbzeiten waren griffiger. Wir kriegen dann immer wieder unsere Umschaltmomente. Aber es ist wichtig, dass jetzt zu analysieren, woran es liegen kann. Ist es eine Motivationssache? Ist es etwas anderes? Ich hoffe, dass wir jetzt am Samstag eine gute erste Halbzeit spielen."

… die nicht mehr vorhandene Dreifachbelastung: "Natürlich wären wir gerne weitergekommen. Jetzt ist es so, wie es ist. Aber unter der Woche hat man dann jetzt mal mehr Zeit, mehr Trainingsinhalte zu trainieren. Das ist schon wichtig. Jetzt sind es noch sieben Wochen, da müssen wir das Maximum herausholen."

… die Ambitionen für die Restspielzeit: "Man hat natürlich Hunger, will da oben unbedingt bleiben. Wir wollen uns für das internationale Geschäft qualifizieren. Wir sind da dick im Geschäft. Wo wir da nun stehen, das ist schon außergewöhnlich für den Verein. Aber was in ein paar Wochen ist, das ist heute schwer vorherzusehen."

… den Kontakt zu ehemaligen Mitspielern beim SC Freiburg: "Natürlich besteht noch Kontakt, wenn man so lange im Verein war. Man tauscht sich aus, gratuliert sich nach den Siegen. So war es auch nach dem Pokalabend gegen Bayern."

… die Stabilität in der Defensive: "Man muss schon sagen, dass wir die letzten Spiele ein wenig Glück hatten. Gegen Stuttgart gab es ein paar Situationen, wo sie in Führung hätten gehen können. Deswegen muss man das auch nüchtern betrachten. Aber ich glaube schon, dass wir mit die beste Abwehrreihe in der Bundesliga haben. Das gemeinsame Verteidigen hat uns über die ganze Saison stark gemacht."

Große Vorfreude auf das "schwierigste Auswärtsspiel der Saison"

… Borussia Dortmund: "Es ist immer schön, in Dortmund zu spielen. In so einem riesigen ausverkauften Stadion. Das ist sehr beeindruckend. Ich glaube aber auch, dass es das schwierigste Auswärtsspiel in der Saison ist. Es ist große Vorfreude da, aber auch eine große Anspannung, weil es enorm schwierig wird."