Haberer fällt bis auf Weiteres aus

Der 1. FC Union muss erstmal auf Janik Haberer verzichten. Der Klub gibt keine Diagnose bekannt.

Der 1. FC Union Berlin muss bis auf Weiteres auf Janik Haberer verzichten. Das gab der Verein am Sonntag per Pressemitteilung bekannt. Eine genaue Diagnose nannte der Klub wie üblich nicht. "Der Mittelfeldakteur zog sich eine Verletzung zu und steht den Eisernen vorläufig nicht zur Verfügung", heißt es in der Mitteilung.

In den vergangenen Partien gehörte der 29-Jährige nicht mehr zum Stammpersonal. In den zurückliegenden fünf Begegnungen kam er auf eine Einsatzzeit von nur 29 Minuten. Im zentralen Mittelfeld hatten zuletzt Andras Schäfer und Lucas Tousart die Nase vorn. Allerdings wird Erstgenannter aufgrund seiner Roten Karte in Stuttgart beim Heimspiel gegen Bremen am Samstag ebenso zum Zuschauen verdammt sein, sodass es langsam eng wird im Mittelfeld, auch wenn Trainer Nenad Bjelica zumindest noch ein paar Optionen zur Verfügung hat.