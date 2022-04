"Haben wir den Fans geschuldet": SCP gewinnt endlich wieder ein Heimspiel

Der SC Paderborn hat erstmals in diesem Jahr in der Benteler-Arena gewonnen. Die Erleichterung nach dem 3:0 gegen Hannover 96 war groß.

Der zwölfte Saisonsieg war für den SC Paderborn ein Erleichternder. Im Gegensatz zu einigen anderen Mannschaften haben die Ostwestfalen zwar nichts mehr mit dem Auf- oder Abstieg zu tun, dennoch hat das Team von Lukas Kwasniok im vorletzten Anlauf dieser Saison etwas für seine Verhältnisse sehr Seltenes erzielt: einen Erfolg vor den eigenen Zuschauern.

Letztmals gewann Paderborn zu Hause am 6. November

Mit dem klaren 3:0 über Hannover gelang erst zum dritten Mal in dieser Saison ein SCP-Heimsieg. Nach insgesamt sieben Unentschieden betonte Coach Kwasniok dennoch: "Das hatte sich angebahnt." Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Ostwestfalen seit dem 6. November 2021 (!) beim 2:1 über Ingolstadt nicht mehr in der Benteler-Arena gewonnen haben. Am vergangenen Wochenende ging der neue Tabellensiebte früh in Führung und behielt die Oberhand, auch ohne seine etatmäßige Innenverteidigung um Uwe Hünemeier (Rotsperre).

Der Spieler des Spiels Florent Muslija (kicker-Note 2,5, ein Tor) zeigte sich nach dem Erfolgserlebnis über seinen Ex-Klub Hannover dementsprechend erlöst und meinte: "Diesen Heimsieg haben wir den Fans lange geschuldet." In dieser Spielzeit könnte sogar noch einer in der künftig anders heißenden Arena folgen. Am 6. Mai (18.30 Uhr) erwarten die Ostwestfalen den SV Sandhausen.