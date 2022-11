"Haben viel vermissen lassen": Löwen rutschen aus den Aufstiegsrängen

Bis zur Partie in Bayreuth lief die Saison der Löwen recht rund. Doch nun sieht es etwas anders aus, die Münchner rutschen sogar erstmals aus den ersten drei Plätzen.

Bedient: Stefan Lex & Co. verloren zum dritten Mal in Folge. IMAGO/Ulrich Wagner

Die 0:2-Niederlage der Löwen am Mittwochabend in Freiburg war verdient. Zu wenig zwingend agierten die Münchner, zu gut spielte der Sport-Club. "Wir haben zwei richtig blöde Tore gefressen, das erste gleich in den Winkel", konstatierte Coach Michael Köllner nach der Begegnung bei "MagentaSport". "Am Ende haben wir es leider nicht geschafft, vor dem Tor die letzte Konsequenz zu haben. Wenn du hier nicht den Killerinstinkt hast, dann ist es schwer."

Damit traf der Coach den Nagel auf den Kopf. Zu selten schafften es die Sechziger, die Freiburger vor ernsthafte Probleme zu stellen. "Wir haben es dann oft in Umschaltsituationen zu kompliziert gespielt, haben die Szene nicht ordentlich zu Ende gebracht. Mit dem 0:2 war es dann auf dem tiefen Boden ein weiter Weg. Wir haben leider zu viel von dem vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten", haderte Kapitän Stefan Lex.

Es war nach dem 0:1 in Bayreuth sowie dem 0:1 gegen Saarbrücken bereits die dritte Niederlage in Folge für die Löwen. "Wir waren in Bayreuth eine Halbzeit lang schlecht. Gegen Saarbrücken haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, da hat das Ergebnis nicht gepasst. Heute war es schade, dass wir gleich 0:1 in Rückstand geraten sind, in einer englischen Woche bei tiefem Boden ist es dann natürlich schwer, das Spiel noch zu biegen", wollte Köllner nach dieser Niederlagen-Serie keinesfalls draufhauen.

Mit einem Dreier in die WM-Pause

Dennoch ist es natürlich eine Situation, die die Münchner diese Saison noch nicht hatten, denn erstmals bekleidet man nicht einen der ersten drei Plätze. "Wir hatten eine sehr gute Ausgangsposition, die haben wir uns durch die drei letzten Spiele verspielt. Jetzt gilt es so schnell wie möglich zurück in die Spur zu finden und am Montag einen Dreier zu holen. Dann sieht es nicht so schlecht aus", so Lex.

Damit hat er sicher Recht, denn alles ist noch eng zusammen. Die Münchner als Fünfter haben nur zwei Punkte weniger als der Zweite Freiburg. Am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) runden die Löwen den 17. Spieltag mit dem Heimspiel gegen Essen ab. Es ist die letzte Partie vor einer etwas längeren WM-Pause.