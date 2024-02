"Haben uns klar unsere Grenzen aufgezeigt": Löwen ziehen Hannover den Zahn

Die Rhein-Neckar Löwen und der TSV Hannover-Burgdorf haben in der European League vorzeitig die Playoff-Runde erreicht.

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf verlieren 24:32 gegen die

Rhein-Neckar Löwen. Dank französischer Hilfe kommen die Niedersachsen

dennoch weiter, denn der französische Club HBC Nantes 31:22 (16:12) gewann sein Duell bei Gornik Zabrze in Polen gewann und steht vorzeitig als Sieger der Gruppe 1 fest.

"Wir haben einen guten Start hingelegt", bilanzierte Christian Prokop, Trainer der TSV Hannover-Burgdorf, der anfügt: "Aber danach haben die Löwen uns klar unsere Grenzen aufgezeigt."

Unüberwindbarer David Späth

Die Gastgeber waren ordentlich in die Partie gekommen, legten ein 5:3 (11. Minute) und ein 7:4 (14.) vor. Die Löwen ließen sich aber nicht abhängen und gingen durch den Treffer von Niclas Kirkelökke zum 9:8 (20.) wieder in Führung. Und David Späth wurde immer mehr zum Faktor.

"Wir scheitern erneut zu häufig an einem starken David Späth, der ein herausragendes Spiel macht", macht Prokop den Grund für die Niederlage aus. "Dazu haben wir es nicht geschafft, unser heimisches Publikum abzuholen und das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Unser Angriff war heute zu berechenbar."

Späth: "ein ganz wichtiger Stabilisator"

David Späth verbuchte am Ende 23 Paraden, zur Halbzeit hatte der deutsche Nationalspieler 15 davon auf seinem Konto. "David war ein ganz wichtiger Stabilisator heute und hat uns mit seinen Paraden insbesondere in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten", lobte sein Cheftrainer Sebastian Hinze den jungen Torhüter.

Zuvor hatten die Mannheimer einen "sehr nervösen Start", wie Hinze befand. "Meine Mannschaft hat sich dann im Angriff gesteigert und auch in der Abwehr das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. So konnten wir unsere Führung später weiter ausbauen und am Ende als der verdiente Sieger vom Feld gehen", fügte der Löwen-Trainer hinzu.

Am letzten Spieltag der Hauptrunde treffen die Rhein-Neckar Löwen vor heimischen Publikum auf Gornik Zabrze und kann Revanche nehmen für die Auswärtspleite im Hinspiel. Der TSV Hannover-Burgdorf reist zum Abschluss nach Frankreich zu HBC Nantes.