"Haben uns ausgetauscht": Kroos verrät Ancelottis Zweifel

Das Santiago Bernabeu hat das dritte Spektakel in dieser Champions-League-Saison erlebt. Gegen Manchester City machte Real Madrid den Finaleinzug einmal mehr auf besondere Weise perfekt. Toni Kroos nennt derweil zwei Gründe für die dramatische Aufholjagd.

"Nicht normal", flüsterte David Alaba nach Abpfiff inmitten der Feierlichkeiten DAZN-Experte Sandro Wagner ins Ohr, dann ging es aber freudetrunken direkt weiter zum Jubel-Foto mit der gesamten Mannschaft. Was in den Minuten zuvor passiert war, konnte in diesem Moment keiner wirklich fassen. Keiner auf den Tribünen, keiner im Real-Trikot - und wohl auch keiner im Dress von Manchester City.

Das Santiago Bernabeu hat einmal mehr ein Spektakel erlebt, das insgesamt dritte in dieser Champions-League-Saison. Karim Benzemas Hattrick innerhalb weniger Minuten gegen Paris St. Germain, die 3:2-Niederlage gegen Chelsea, die für den Halbfinal-Einzug genügte - und am Mittwochabend nun Rodrygos Doppelschlag in der Nachspielzeit, der in der Verlängerung - natürlich - von Benzema gekrönt wurde.

Ancelottis großer Anteil

Dabei war Real Madrid schon mit eineinhalb Beinen ausgeschieden, Riyad Mahrez hatte mit seinem Treffer nach 73 Minuten vermeintlich sämtliche Resthoffnungen auf ein erneutes Comeback der Blancos begraben, aber eben nur vermeintlich. Denn wie schon so oft, gab es eine magische Nacht in Madrid. "Wir waren während der K.-o.-Phase schon 26 Mal raus und haben uns 26 Mal zurück gekämpft", versuchte Toni Kroos irgendwie die richtigen Worte zu finden für das, was man eigentlich nicht erklären kann. "Das ist manchmal schwer zu erklären, auch für mich."

Kroos lobte dabei auch das Estadio Santiago Bernabeu, das trotz des derzeitigen Umbaus nichts an seinem Zauber verloren hat. "Das ist der Glaube, das ist das Stadion, die Kombination ist magisch", so der Weltmeister von 2014, der auch das Wirken von Trainer Carlo Ancelotti hervorhob. "Der Trainer hatte ein paar Zweifel, wen er jetzt bringt. Wir haben uns ausgetauscht. Er ist einfach so, dass er uns mit reinholt, das beschreibt ihn einfach gut. Am Ende entscheidet er." Und wie sich Ancelotti entschied, Held Rodrygo war der erste Spieler, den der Italiener von der Bank brachte.

Alaba: "Wissen, was Liverpool für eine Saison spielt"

Derweil verbrachte Alaba das gesamte Spiel auf der Bank, der Österreicher konnte wegen einer Adduktorenverletzung nicht mitwirken - und auch war ganz baff. "Glauben kann man das hier irgendwo nicht, aber wundern kann man sich auf der anderen Seite auch nicht. Ich habe das ja immer wieder betont, zu was wir fähig sind", so der Österreicher, der den "speziellen Charakter" der Königlichen hervorhebt.

Dieser hat Real nun bis ins Endspiel geführt, am 28. Mai steigt die Neuauflage des Finals aus der Saison 2017/18 gegen die Reds. Damals gewann Real 3:1 . Ob es wieder so laufen wird, bleibt abzuwarten. Alaba jedenfalls warnt vor den Engländern: "Wir wissen auch, was Liverpool für eine Saison spielt. Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe."

Es wird das 17. Champions-League-Finale der Königlichen, 13 der bisherigen 16 konnten gewonnen werden. "Wir kennen die Situation, im Finale zu stehen. Wir haben das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht", so Kroos, der zum vierten Mal im Real-Trikot den Henkelpott in die Höhe strecken möchte.