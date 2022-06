"Haben um ihn gekämpft": Schalke holt Mohr aus Heidenheim

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Tobias Mohr (26) einen Spieler bekommen, den der Verein schon länger im Blick hatte.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Tobias schon länger kennen, langfristig beobachtet und um ihn gekämpft haben. Dass wir die Verpflichtung nun erfolgreich umsetzen konnten, freut uns sehr", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder auf der Vereinswebseite der Knappen. "Tobi überzeugt durch einen richtig guten linken Fuß, mit dem er jederzeit durch Tore und eigene Abschlüsse Gefahr kreieren kann. Dazu bringt er das passende Tempo mit, um sich die nötigen Freiräume zu schaffen."

Mit Mohr bekommen die Königsblauen einen weiteren Spieler für die linke Außenbahn, die in der vergangenen Saison unter anderem Thomas Ouwejan, Neuzugang des Sommers 2021, erstklassig bespielt hatte. Der neue Mann aus Heidenheim unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2025 und erhält die Rückennummer 29. Über alle weiteren Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Mohr wechselte im Januar 2020 von der SpVgg Greuther Fürth nach Heidenheim und wurde dort zur festen Größe. In der vergangenen Saison kam er 33 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz und ließ dabei mit acht Toren und sieben Assists aufhorchen. Von den FCH-Fans wurde er mit 21 Prozent der Stimmen zum "Spieler der Saison" gewählt. Insgesamt blickt der 26-Jährige auf die Erfahrung aus 111 Partien im deutschen Unterhaus zurück (16 Tore). In der Bundesliga wird er nun seine ersten Schritte gehen.

Kramer: "Das gibt uns eine gewisse Flexibilität"

"Tobias kann durch seine Stärken im Offensivbereich beide Positionen auf dem linken Flügel ausfüllen. Das gibt uns eine gewisse Flexibilität und Unberechenbarkeit, auch im Wechsel mit Thomas Ouwejan. Seine bissige, hartnäckige und unermüdliche Spielweise wird uns im Kampf um den Klassenerhalt guttun", freut sich Schalkes neuer Coach Frank Kramer.