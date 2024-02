"Haben komplett den Faden verloren": Tuchel hadert mit der Pleite in Rom

Nach der klaren Niederlage in Leverkusen haben die Bayern auch bei Lazio Rom verloren. Beide Male ohne eigenes Tor, das gab es seit 2015 nicht mehr. Thomas Tuchel ärgerte vor allem die zweite Hälfte.

"Wir sind frustriert und sauer über die Niederlage. Das Spiel haben wir verloren, ich weiß nicht, ob es Lazio gewonnen hat. Ich weiß nicht, wieso wir nach der Halbzeit so den Faden verloren haben. Wir haben ihn auf jeden Fall verloren und dann alles noch dafür getan, dass wir so in Rückstand geraten sind", sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel zu Beginn des Gesprächs bei DAZN. "Eine Halbzeit reicht nicht auf dem Niveau."

Vor der Pause spielten die Bayern mindestens ordentlich, hatten drei richtig gute Chancen. Nach der Pause lief aber nicht mehr viel zusammen beim deutschen Rekordmeister. "Wir haben gleich mit zwei schweren Ballverlusten angefangen und komplett Vertrauen und Rhythmus verloren, die zweite Halbzeit war nicht mehr gut", räumte der Trainer ehrlich ein.

In der 67. Minute ereignete sich dann die entscheidende Szene: Gustav Isaksen wurde von Bayerns Dayot Upamecano im Strafraum mit offener Sohle auf den Knöchel getroffen. Es gab Elfmeter und Rot für den Defensivmann. Ciro Immobile blieb eiskalt und erzielte den 1:0-Siegtreffer.

"Das ist zu wild. Es reicht, das zu blocken. Er will das natürlich überhaupt nicht, sieht für mich komplett unabsichtlich aus. Es ist keine Not da, die Bewegung überhaupt zu machen, es reicht, wenn er ihn blockt", sagte Tuchel klar zu der Szene, die das Hinspiel entschied. Upamecano wird somit auch im Rückspiel am 5. März in München gesperrt fehlen.

Tuchel: "Wir haben einige Baustellen"

Nach dem klaren 0:3 in Leverkusen verloren die Bayern nun zum zweiten Mal ohne eigenen Treffer. Das hatte es seit Mai 2015 nicht mehr gegeben. Damals gab es Pleiten in Leverkusen (0:2) und Barcelona (0:3) sowie gegen Augsburg (0:1). Harry Kane blieb wie schon in Leverkusen blass, ihn müssen die Münchner zwingend wieder besser ins Spiel bringen.

"Wir haben einige Baustellen", machte Tuchel klar. "Die erste Halbzeit war okay, da hatten wir sieben Torschüsse, aber keinen aufs Tor. Wir wollten dann noch mutiger sein, aber haben komplett den Faden verloren."

Weiter geht es für die Bayern am Sonntag (17.30 Uhr) in Bochum. Da gilt es für die Tuchel-Elf, den Faden wieder zu finden.