"Haben intensiv gekämpft": Fakhro verlässt den 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt wird in der neuen Saison ohne seinen besten Angreifer auskommen müssen. Malek Fakhro wird den Verein verlassen.

Wird künftig nicht mehr am Hünting auflaufen: Top-Torjäger Malek Fakhro. IMAGO/Klumpen Sportfoto

Nach dem Abgang von Erfolgscoach Dietmar Hirsch, den es zu seinem Herzensverein und künftigen Liga-Konkurrenten MSV Duisburg zieht, hatte beim 1. FC Bocholt neben der Trainersuche auch der Verbleib von Top-Torjäger Malek Fakhro (15 Tore) in den vergangenen Wochen oberste Priorität. Trotz aller Bemühungen des Vereins wird der Angreifer ab kommender Saison aber nicht mehr am Hünting auflaufen.

Wie der 1. FCB am Donnerstagabend vermeldete, wird teilte Fakhro den Verantwortlichen mit, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht zur verlängern, um sich einem neuen Klub anzuschließen. „Wir haben bis zuletzt intensiv um einen Verbleib von Malek gekämpft", schildert Sportchef Christopher Schorch und erklärt, dass der Verein dabei "auch über die Schmerzgrenze gegangen" wäre. "Aber Malek hat sich für eine neue Herausforderung entschieden, was wir natürlich akzeptieren. Wir wünschen ihm sportlich und privat alles Gute und danken für seinen unermüdlichen Einsatz im FC-Trikot“, verabschiedet Schorch den Leistungsträger schweren Herzens.

Folgt Fakhro seinem Trainer nach Duisburg?

Der bevorstehende Wechsel des Top-Torjägers reißt eine gewaltige Lücke auf der Stürmerposition beim 1. FCB auf. Fakhro lief seit seinem Wechsel an den Hünting im Sommer 2022 in 69 Pflichtspielen für den 1. FC Bocholt auf. Dabei erzielte er 31 Tore (6 Vorlagen). Wohin es den Angreifer zieht, ist noch unbekannt. Zuletzt wurde der 26-Jährige mit einem Wechsel zum MSV Duisburg in Verbindung gebracht, eine Bestätigung gibt es noch nicht.