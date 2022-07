"Haben es uns anders vorgestellt": Klauß trotz Weiterkommen nicht zufrieden

Eine starke Phase vor der Pause, eine sehr schwache direkt danach. Der 1. FC Nürnberg hatte gegen den 1. FC Kaan-Marienborn Mühe, die 2. Runde des DFB-Pokals zu erreichen.

"Hut ab vor Kaan-Marienborn." Johannes Geis hatte lobende Worte für den Regionalligisten übrig, der dem Club in der 1. Runde des DFB-Pokals vor allem nach Wiederanpfiff das Leben sehr schwer machte. Kurz bevor Schiedsrichter Dr. Robert Kampka die beiden Mannschaften in die Kabinen schickte, sorgte Geis selbst dafür, dass sich der FCN für einen ab der 30. Minute ordentlichen Auftritt wenigstens einmal belohnte.

Nürnbergs oft betitelter Standardspezialist schlug einmal mehr per direktem Freistoß zu, fünf seiner letzten sechs Pflichtspieltore erzielte Geis auf diese Weise. Den Ecken, von denen sich der Club gleich zwölf gegen Kaan-Marienborn erspielte, konnte Geis jedoch keine Präzision verleihen - auch ein Grund, warum beim FCN lange Zeit vorne die Null stand.

Ein paar Fehler zu viel

Ein weiterer war Robert Jendrusch, der in der besten Phase des FCN vor der Pause zur Höchstform auflief und gleich vier Nürnberger Abschlüsse entschärfte. Von dieser Überlegenheit war ab Minute 46 jedoch nichts mehr zu sehen, plötzlich war der Club unter Druck und spielte dem Underdog mit schwachen Zweikampfverhalten, vielen Fehlpässen und zu großen Abständen in die Karten. Kurzum "zu wenig in allen Bereichen", wie es Robert Klauß nannte.

"In der zweiten Halbzeit haben wir es ihnen etwas zu leicht gemacht, uns ein paar Fehler erlaubt und die zweiten Bälle nicht gut aufgesammelt. Durch ihre langen Bälle wurde es im Strafraum auch zwei-, dreimal brenzlig", fasste Enrico Valentini das Auftreten in Durchgang zwei zusammen.

Schindler und Hübner nur in der Luft stark

Diese unachtsame Phase hielt jedoch bis in die 70. Minute an, bis dahin hatte der Club mit sich und vor allem Derrick Kyere zu kämpfen. Der kleine aber schnelle Rechtsaußen ließ Christopher Schindler und Florian Hübner des Öfteren alt aussehen und offenbarte die Defizite in der Beweglichkeit der sonst vor allem in der Luft sicher verteidigenden Abwehrhünen.

Dass Carl Klaus nicht einmal wirklich eingreifen musste, war ein zusätzliches Indiz dafür, dass es dem Regionalliga-Aufsteiger im Strafraum an der letzten Qualität fehlte. So wurde Nürnberg für die Nachlässigkeiten letztlich nicht bestraft, Valentini machte sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit dann auch noch den Deckel auf die Partie.

"Wir sind weitergekommen, das war das Ziel. Wir haben es uns aber anders vorgestellt", so Klauß über die gezeigte Leistung seiner Mannschaft, die sich am kommenden Wochenende wieder erheblichen steigern muss, um beim stark gestarteten Jahn aus Regensburg Punkte einzufahren.