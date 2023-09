"Haben ein gutes Spiel gemacht": Nürnberg hadert mit Niederlage auf dem Betzenberg

Nach dem 1:3 in Kaiserslautern ist der 1. FC Nürnberg zwiegespalten: Einerseits blickt man positiv auf die Leistung, andererseits ärgert man sich über die unnötige Niederlage.

"Die Jungs sollen sich freuen, vor so einer Kulisse zu spielen, und auf den Platz bringen, was sie können", hatte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen Schützlingen mit auf den Weg gegeben. Auf dem Betzenberg mit seiner einzigartigen Stimmung zu bestehen, das sei schon vorab bei der Mannschaftsbesprechung ein wichtiges Thema gewesen.

Und von Beginn an übernahmen seine Mannen mit viel spielerischer Klasse die Initiative, erarbeiteten sich durch gutes Positions- und Ballbesitzspiel zahlreiche Torgelegenheiten und bestimmten das Spiel. Nur: Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein 3:1 für die Roten Teufel und ließ die Nürnberger enttäuscht zurück.

"Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir wollten, haben uns viele Chancen rausgespielt", betonte Fiel im Interview mit dem Sender "Sky" nach dem Spiel. "Aber im Fußball entscheiden am Ende natürlich Tore", so der Coach. Für ein Auswärtsspiel haben wir viele Chancen rausgespielt, aber zu wenig daraus gemacht", ergänzte der 43-Jährige bei "Sport1".

In dieser Hinsicht zeigten sich die Roten Teufel deutlich effizienter: Während der Club seine ersten beiden Chancen durch Benjamin Goller vergab, landeten die ersten drei Torschüsse der Pfälzer allesamt im Netz. Ein Traumtor von Richmond Tachie - "So ein Sonntagsschuss gegen dich kann immer passieren", kommentierte Fiel das 0:1 - brachte die Lauterer aus dem Nichts in Führung, Tymoteusz Puchacz legte mit einem nicht minder sehenswerten Distanzschuss bald darauf das 2:0 nach und nach einer tollen Flanke von Puchacz köpfte Ragnar Ache zum 3:0 ein.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, guten Fußball gespielt und hatten zwei, drei Chancen, um in Führung zu gehen - und plötzlich liegst du 0:3 hinten", haderte auch Florian Hübner. "Wie im falschen Film" habe er sich gefühlt, so der Verteidiger, der zudem betonte, wie schwer es gerade am stimmungsvollen Betzenberg sei, mit einem 0:3 im Nacken weiterzuspielen. Dennoch habe die Mannschaft weiter an sich geglaubt, nie aufgegeben und sich weitere Chancen erspielt, so Hübner. Und das wurde noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer durch Lukas Schleimer belohnt.

Sein Team habe im Grunde gut gespielt und nur "leider die ein oder andere Situation nicht gut verteidigt", obwohl man wusste, dass Lautern vor allem über lange Bälle und Flanken gefährlich werden kann. Er habe seiner Mannschaft in der Pause daher gesagt, "dass wir genauso weitermachen und dass ich überzeugt davon bin, dass noch etwas passieren kann, wenn wir noch ein Tor machen", verriet Fiel. Das habe sein Team im zweiten Abschnitt dann auch umgesetzt.

Tatsächlich war der Club auch nach dem Seitenwechsel weiter die klar spielbestimmende Mannschaft und kombinierte sich zu einigen Chancen. In Treffer konnte sie diese Dominanz aber nicht ummünzen, abgesehen von zwei Abseitstoren durch Kanji Okunuki und Christoph Daferner. Allerdings kritisierte Fiel, dass sein Team in der zweiten Halbzeit phasenweise zu viel und "über zu lange Distanzen" gedribbelt habe, "stattdessen hätten wir den Ball schneller laufen lassen müssen".

Wichtig sei aber ganz grundsätzlich gewesen, "dass wir uns Chancen herausgespielt haben und die Räume, die der Gegner anbietet, genutzt haben". Wenn das Team weiter hart arbeite, dann führe das auch "irgendwann" zu Toren, so der Chefcoach.

So blieb die Laune beim FCN-Trainer und seinen Spielern gespalten: Einerseits freuten sich alle über die ansprechende Leistung, andererseits haderte man über die fehlende Effizienz und die unnötige Pleite.

"Das ist eine bittere Niederlage, aber der Fußball, den wir spielen, macht enorm Spaß. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht runterziehen lassen und müssen während der Länderspielpause die Köpfe wieder aufrichten", gab Hübner diesem Zwiespalt Ausdruck.

Auch sein Teamkollege Tim Handwerker sah das bei ähnlich: "Es ist schon schwer einzuordnen. Bis zum ersten Tor hatten wir alles im Griff. Dann ein Sonntagsschuss, noch ein Sonntagsschuss und das dritte Tor überragend rausgespielt. Dann haben wir einen guten Anschluss gemacht, dann leider zwei Abseitstore. Solche Spiele gibt es leider Mal - abhaken und weitermachen."

Und Fiel betonte: "Klar sind wir heute enttäuscht". Nun gehe es in die Analyse, in der er seinem Team zeigen wolle, "was wir gut gemacht haben". Danach könnte sich seine Spieler auf ein paar freie Tage freuen, "das tut glaub ich auch mal gut, weil mich jeden Tag zu ertragen, ist auch nicht so leicht", scherzte der Trainer. Dann steht auch schon das Derby gegen Fürth auf dem Programm (15. September, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - "das ist ein Spiel, da brauchen wir keine Worte drüber zu verlieren."

Besondere Pflege wird in den kommenden Tagen Torhüter Christian Mathenia brauchen. Der 31-Jährige flog in der Schlussphase wegen einer selbst verschuldeten Notbremse mit Rot vom Platz - zu allem Überfluss musste auch noch Feldspieler Handwerker ins Tor, da die drei erlaubten Wechselfenster bereits aufgebraucht waren - und fehlt nun mindestens im Frankenderby.

"Christian ist ein Top-Torhüter mit viel Erfahrung, er weiß selber, dass ihm das nicht passieren darf. Da brauch ich gar nichts dazu sagen", meinte Fiel mit Blick auf seinen Schlussmann. "Aber keiner lebt das Derby so wie er, daher geht es jetzt darum, ihn aufzubauen." Volles Vertrauen habe er aber auch in Ersatztorwart Carl Klaus, der "zu 100 Prozent ein guter Derby-Torhüter sein wird".