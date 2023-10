Haben die Cowboys bei den 49ers eine Chance? Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die neue Saison der NFL schreitet voran, Week 5 steht bereits vor der Tür - und mit ihr hochspannende Theman, die in der neuen Folge von "Icing the kicker" mit der gewissen Prise Humor diskutiert werden. Dieses Mal: Haben die Cowboys beim Kracher in San Francisco einen Auftrag? Und was kann Aaron Donald gegen die Eagles ausrichten?

Die San Francisco 49ers sind für viele aktuell das beste Team der gesamten National Football League - so auch im NFL Power Ranking von kicker-Experte Adrian Franke. Doch den Kaliforniern steht eine große Aufgabe ins eigene Haus: Die ebenfalls starken Dallas Cowboys werden sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.20 Uhr MESZ) im Levi's Stadium vorstellen - und die Niners herausfordern.

Doch was geht wirklich für die Texaner? Was kann die bislang noch nicht groß in Erscheinung getretene Offense um Quarterback Dak Prescott vollbringen gegen Nick Bosa & Co.? Und sind Mastermind Kyle Shanahan zusammen mit seinem Powerhouse Christian McCaffrey (549 Rushing Yards, 117,7 Total Yards im Schnitt pro Spiel, sieben Total Touchdowns - damit jeweils auf Rang 1 in der Liga) und dem sicheren Spielmacher Brock Purdy (seit 211 Pässen ohne Interception) überhaupt aus der Fassung zu bringen? Diesen Fragen gehen in der neuen Folge "Icing the kicker" Host Kucze und die kicker-Redakteure André, Thomas und Grille ausgiebig nach.

Viele Nettigkeiten werden unter der Crew ebenfalls verteilt - schließlich ist am heutigen Donnerstag (5. Oktober) der "Mach-was-Nettes-Tag".

Außerdem feiert zum zweiten Mal in Folge die neue Kategorie "Der Icebreaker der Woche" Einzug. Dieses Mal: Können die Los Angeles Rams um Shooting Star Puka Nacua gegen die noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles siegreich sein? Und kann hier vor allem Maschine Aaron Donald glänzen?

Warum es außerdem wieder um Kuchen geht, was die Houston Texans richtig machen - und ob vielleicht irgendwann einmal ein NFL-Team fest in Deutschland verankert wird: All das wird auch in der neuen Ausgabe von "Icing the kicker" diskutiert. Jetzt hören!

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 12. Oktober, dann dreht sich alles um Week 6. Überhaupt gibt es ab sofort wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in New Orleans (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Episode - stets garniert mit den neuen Rubriken. Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

