"Haben dem Druck nicht immer standgehalten": Hildesheim verpasst Aufstieg knapp

Nach einer starken Saison mit nur drei Niederlagen in 34 Spielen bleibt Eintracht Hildesheim am Ende doch nur Enttäuschung, denn der angepeilte Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga ist nicht gelungen.

Leon Krka und Eintracht Hildesheim verpassen den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. IMAGO/Kruczynski