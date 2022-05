"Habe nur eine Karriere": Hat Union Interesse an Ortega Moreno?

Nach dem tränenreichen Abschied von Arminia muss sich Stefan Ortega Moreno (29) nun für einen neuen Verein entscheiden, bei dem er seine Karriere fortsetzen kann. Möglichkeiten scheint es auch in der Bundesliga zu geben. Mentor Marco Kostmann sieht bei seinem Zögling noch nicht das Ende einer Entwicklung.

Dass es so emotional werden würde, hatte er selbst nicht für möglich gehalten. Die Tränen versuchte Stefan Ortega Moreno am Tag seines letzten Spiels jedoch gar nicht zu verbergen. Warum auch? Wenn einer als Talent nach Bielefeld kommt, dort erwachsen wird, seine Frau kennenlernt und eine Familie gründet, zu einem herausragenden Torhüter reift, der mit dem Klub alle Höhen und Tiefen in verschiedenen Ligen erlebt, dann darf der Blick auf eine anstehende Zäsur feucht werden.

Der 29-Jährige hat aus seiner innigen Beziehung zu Arminia nie einen Hehl gemacht. "Ich werde niemals sagen, ich komme nicht zurück. Vielleicht will ich in vier, fünf Jahren mein letztes Jahr noch einmal in Bielefeld verbringen. Das weiß man nicht", sagte er nach seinem letzten Auftritt beim 1:1 gegen RB Leipzig und spannte zugleich den Bogen zu seiner sportlichen Zukunft: "Jetzt für den Moment habe ich mich in eine Position gebracht, dank Arminia, die ich auch ganz gerne für mich nutzen möchte um zu gucken, wie weit ich es denn noch schaffe."

Gegen alle persönlichen Gefühle steht das Streben, als Profi im Zenit der Karriere so hochklassig wie möglich weiterzuspielen. Und folglich nach dem Bielefelder Abstieg wechseln zu müssen, auch wenn's wehtut: "Ich habe ehrgeizige Ziele und nur eine einzige Karriere."

Möglichkeiten in der Bundesliga: Interesse von Union Berlin?

Interesse regte sich immer wieder im Ausland, aber auch in der Bundesliga gibt es offenbar Möglichkeiten. Der FC Augsburg nahm den aus Nordhessen stammenden Deutsch-Spanier vor einiger Zeit schon in den Fokus, auch die zwei Aufsteiger Werder Bremen und vor allem der FC Schalke 04 werden mit dem Keeper in Verbindung gebracht. Auch von Union Berlin soll es Interesse geben. Beim Hauptstadtklub, zu dem in der vergangenen Saison bereits Andreas Voglsammer aus Bielefeld wechselte und bei dem auch Arminias Innenverteidiger Amos Pieper im Gespräch ist, könnte sich Ortega Moreno 2022/23 noch einen weiteren Wunsch erfüllen: International zu spielen, in der Europa League.

Dass er das Zeug dazu hat, steht außer Frage. "Wir wissen ja gar nicht, ob das schon das Optimum war", sagte Bielefelds Torwarttrainer und vorübergehender Cheftrainer Marco Kostmann, zugleich Ortegas großer Mentor, nach dem Ende einer überragenden Saison seines Zöglings. "Ich denke, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist."

kicker Wochenendrückblick vom 15.5.2022 Stuttgart siegt in letzter Sekunden und hält die Klasse, Schalke und Bremen feiern Rückkehr in die Bundesliga, SC Magdeburg eilt weiter Richtung Meisterschaft kicker Wochenendrückblick vom 8.5.2022 08.05.2022 kicker Wochenendrückblick vom 1.5.2022 01.05.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.4.2022 25.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.4.2022 17.04.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Wie es künftig anderswo ohne seinen langjährigen Ziehvater Kostmann weitergehen soll, kann der Schlussmann unterdessen selbst noch nicht einschätzen: "Das weiß ich noch nicht. Da muss ich ein paarmal drüber schlafen. Es ist auch sehr emotional, ihn zu verlassen. Er ist mehr als ein Vorgesetzter für mich gewesen. Da hat sich auch eine enge Freundschaft entwickelt, ja …"

Kostmann selbst, der nach seiner Interimsmission nun auf den Torwarttrainerposten bei den Bielefeldern zurückkehrt, ist mit sich und seinen Gefühlen zumindest äußerlich schon im Reinen: "Mich erfüllt es ausschließlich mit Stolz, dass ich sein Begleiter sein durfte. Dass wir uns in verschiedenen Torwartteams so gepusht haben und er so eine beeindruckende Leistung über Jahre hinlegen konnte."