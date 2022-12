"Habe noch viel vor": Nationalspielerin Dallmann verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat eine weitere Nationalspielerin längerfristig gebunden: Linda Dallmann verlängerte vorzeitig bis 2026.

Der ursprüngliche Vertrag Dallmanns hatte noch eine Laufzeit bis 2023, nun hängt sie beim FCB noch drei weitere Jahre dran: "Ich habe noch viel vor und wir als FC Bayern sind noch nicht am Ziel angekommen", sagte Dallmann.

Die offensive Mittelfeldspielerin war im Sommer 2019 von der SGS Essen an die Säbener Straße gewechselt. "Die letzten drei Jahre haben mir deutlich gezeigt, was mir Spaß macht und wo ich noch hinmöchte", sagte die 28-Jährige. Dallmann ist im Team des FC Bayern Stammkraft und kam in dieser Spielzeit in neun von zehn Ligapartien zum Einsatz. In jüngster Zeit wurde sie allerdings von muskulären Problemen ausgebremst und verpasste sowohl das 3:1 in der Champions League gegen den FC Barcelona als auch das 2:0 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Insgesamt hat Dallmann für die Münchnerinnen 104 Pflichtspiele absolviert, in denen sie stolze 40 Treffer erzielen konnte. Als Nummer 10 sieht sie sich im Mittelfeld des FCB als "kreativen Kopf", zudem fühlt sie sich als als "Teamplayer und Familienmensch" sehr wohl an der Säbener Straße. Der 55-maligen Nationalspielerin und Vize-Europameisterin fiel die Unterschrift deshalb leicht.

Rech: "Wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung"

Auch auf Seiten der Bayern-Verantwortlichen sorgte die Vertragsverlängerung Dallmanns für Zufriedenheit. "Für uns hat sich nicht die Frage gestellt, ob wir mit Linda verlängern wollen oder nicht", sagte Bianca Rech, die Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen. "Lindas Verlängerung bis 2026 ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir sie so lange binden konnten."

Damit haben die Bayern-Frauen innerhalb der letzten Wochen die dritte Nationalspielerin längerfristig an sich gebunden. Erst im November hatten Angreiferin Lea Schüller sowie die österreichische Internationale Sarah Zadrazil ihre Verträge verlängert.

