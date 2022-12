"Habe meine Geschichte geschrieben": Benzema deutet Rücktritt aus Frankreichs Nationalelf an

Am Tag nach dem WM-Finale hat Karim Benzema mit einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft angedeutet. Nimmt sie nun also ein Ende, die durchaus turbulente Geschichte zwischen dem Ballon-d'Or-Gewinner und der Equipe Tricolore?

Spielt wohl nicht mehr für Frankreich: Karim Benzema. imago images