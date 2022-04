"Habe jede Sekunde geliebt" - Klopp erstmals im FA-Cup-Finale

Der Titel fehlt noch in seiner Sammlung: Jürgen Klopp könnte in dieser Saison erstmals den FA Cup gewinnen. Nach dem Spiel gegen Manchester City war der Coach des FC Liverpool begeistert.

Zum Durchschnaufen bleibt keine Zeit, schon am Dienstag geht es in der Liga gegen Manchester United (21 Uhr) weiter. Dennoch kann der FC Liverpool zumindest für einige Stunden hochzufrieden auf die Woche der Wahrheit zurückblicken.

In der Liga hielten sich die Reds alle Chancen offen, in der Champions League zogen sie souverän ins Halbfinale ein - und auch im FA Cup stehen die Chancen unter Jürgen Klopp besser denn je.

Das war eine der besten Hälften, die wir je gespielt haben. Wir haben unglaublich gespielt! Jürgen Klopp

Beim zweiten Aufeinandertreffen der zwei aktuell besten Klubs Englands erwischten die Reds eine nahezu perfekte erste Hälfte, führten die Skyblues phasenweise vor und führten mit 3:0. Auch deshalb schwärmte Klopp im Anschluss an die Partie bei DAZN in höchsten Tönen von seiner Mannschaft: "Das war eine der besten Hälften, die wir je gespielt haben. Wir haben alles richtig gemacht und in den richtigen Moment getroffen. Wir haben unglaublich gespielt! Ich habe jede Sekunde davon geliebt", so der 54-Jährige.

Klopp lobt Gegner City, doch die Reds nutzen ihre Chance

Zum ersten Mal in seiner siebenjährigen Amtszeit bei den Reds erreichte der Erfolgstrainer das Finale des ältesten Fußballwettbewerbs der Welt - schon das Halbfinale war Neuland - und hat in dieser Saison noch die Chance, ein Titel-Quartett zu sammeln. Den League Cup haben die Reds schon gewonnen, in der Liga, im FA Cup und in der Champions League gehören sie zu den letzten Anwärtern.

Den Triumph über Guardiolas Skyblues als Statement zu bezeichnen lehnte Klopp hingegen ab. "Wir wollten einfach nur ins Finale einziehen. City wusste vorher, dass es gegen uns schwer wird. Es ist so schwer, gegen sie zu gewinnen, ihre Qualität ist unfassbar", lobte Klopp auch den Gegner, übertrug dieses Lob aber auch gleich wieder auf seine Mannschaft. "Mit diesen Jungs in meiner Kabine hat man eine Chance, und das ist für mich Grund genug, es gegen sie zu versuchen." Die Chance haben die Reds genutzt. Nun wollen sie am 14. Mai in Wembley gegen Chelsea oder Crystal Palace erstmals seit 2006 den Pokal in die Höhe strecken.