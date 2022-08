"Habe ich noch nicht erlebt": Für Forte wird es früh ungemütlich

Das 1:2 in Rostock am Samstagabend bedeutete für Arminia Bielefeld bereits die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Der neue Coach Uli Forte erlebt damit laut eigener Aussage etwas, was es in seiner Laufbahn noch nicht gab.

Holte noch keine Punkte in der Liga mit Bielefeld: Uli Forte IMAGO/foto2press