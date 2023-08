"Habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt": Pechvogel Dähne beweist Auge

Trotz Thomas Dähnes Aussetzer gewann Holstein Kiel gegen Fürth auch das zweite Saisonspiel. Dank eines Doppelschlags im zweiten Durchgang - und einer Tor-Reparatur im Vorfeld der Partie.

Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist Holstein Kiel perfekt in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Ein Umstand, den ob des großen personellen Umbruchs in Kiel wohl die wenigsten auf dem Zettel hatten. Wichtige Offensivkräfte wie Fabian Reese (Hertha BSC) oder Fin Bartels (Profikarriere beendet), Mittelfeld-Routinier Alexander Mühling (SV Sandhausen) sowie Abwehrchef und Ex-Kapitän Hauke Wahl (FC St. Pauli) haben den Verein verlassen, doch auch mit neuen, jungen Kräften scheint die Spielidee von Trainer Marcel Rapp aufzugehen. "Das haben uns wahrscheinlich nicht so viele zugetraut", glaubt auch Thomas Dähne.

"Ich wusste in der Vorbereitung schon, dass wir viele gute Spieler dazubekommen haben. Du weißt aber vor dem ersten Spieltag nie, wo du wirklich stehst. Jetzt haben wir Fürth geschlagen und sechs Punkte nach zwei Spielen", erklärte der Stammtorhüter der Störche, der sich aber auch bei seinen Teamkollegen für den gelungenen Start bedanken muss. Gegen das Kleeblatt erlaubte sich der 29-Jährige einen Aussetzer, der in der zwischenzeitlichen Gästeführung resultierte. Nach einem Ausflug aus seinem Strafraum rutschte er weg und legte den Ball für Branimir Hrgota vor, der aus 40 Metern ins leere Tor schoss.

Doch nach dem Rückstand berappelten sich die Kieler und sorgten mit einem Doppelschlag binnen 180 Sekunden für die Wende, die schlussendlich im 2:1-Sieg mündete. "Genau daran hat man gesehen, dass unsere Truppe extrem intakt ist", freute sich Dähne, der klarstellte: "Das Gegentor zum 0:1 nehme ich natürlich auf meine Kappe. Ich bin rausgelaufen aus dem Strafraum. Ich glaube, wenn ich nicht rutsche und versuche, so den Ball rauszuspielen, sondern die Kugel einfach auf die Tribüne pöhle, dann passiert gar nichts."

Green trifft nur die Latte statt ins Tor

Im Übrigen verriet Dähne auch, dass die Fürther wohl schon früher hätten die Führung bejubeln können, wäre er vor Anpfiff nicht zur Tat geschritten. Im unmittelbaren Vorfeld der Partie machte er sich zusammen mit Torwarttrainer Patrik Borger am rechten Torpfosten zu schaffen. "Ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt", erklärte der Torhüter. "Der Pfosten stand ein bisschen raus. Ich dachte: Ist das ein Knick in der Optik? Dann haben wir den Pfosten ein wenig abgesenkt. Zum Glück. Denn ich glaube, sonst wäre Julian Greens Freistoß (35., beim Stand von 0:0, Anm. d. Red.) nicht von der Latte ins Feld geprallt, sondern ins Netz."