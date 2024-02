"Habe die Schnauze voll": Seguin spricht grundsätzliches Problem an

Schalke spielte in Magdeburg eine grausame erste Hälfte und verlor am Ende mit 0:3. Paul Seguin rang anschließend um die richtigen Worte - und gab ein bemerkenswert offenes Interview.

"Mir fehlen wirklich die Worte", begann Schalkes Paul Seguin sein Interview bei Sky, das offener kaum hätte sein können. "Ich habe die Schnauze echt voll. Ich nehme mich natürlich mit ins Boot, wir sitzen alle im selben Boot. Wie wir in die Zweikämpfe gehen... Wir reagieren nur, wir agieren nicht."

Nach einer unterirdischen ersten Hälfte stand es aus Sicht der Knappen schon zur Pause 0:3. Zwar steigerte sich Königsblau nach dem Seitenwechsel und hatte auch einige gute Chancen, am Ergebnis änderte das aber nichts mehr. "Man muss ehrlich sagen: Wir sind auswärts einfach schlecht. Zu Hause kriegen wir die Energie hin, da sind wir da, aber auswärts kriegen wir es einfach nicht hin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt", so Seguin.

Wir Spieler sind schuld, kein anderer. Paul Seguin

Wer den Mittelfeldspieler direkt nach der Partie beim Interview sah, dem wurde direkt klar, wie nah ihm dieser Auftritt in Magdeburg ging. Nach dem Abpfiff ging es für alle Schalker zum eigenen Anhang, der die Mannschaft seinen Unmut spüren ließ. "Es tut mir einfach nur leid, dass wir jede Woche so eine Scheiße spielen. Mir fehlen einfach die Worte, ich bin schon echt bedrückt", sagte Seguin, der klar machte: "Wir Spieler sind schuld, kein anderer. Wir Spieler müssen uns in die Pflicht nehmen, an die eigene Nase packen - und zwar jeder einzelne. Nur so kommt man voran."

Seguin: "Wir müssen uns die Meinung sagen"

Schalke verpasste es, durch einen Sieg in Magdeburg ein kleines Polster nach unten aufzubauen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Rang 16 und 17 noch vier Zähler, Rostock könnte am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Düsseldorf aber noch nachlegen. In Gelsenkirchen sollte sich definitiv etwas tun, spätestens die erste Hälfte muss die Alarmglocken läuten lassen. Und am nächsten Freitag (18.30 Uhr) steht das schwere Heimspiel gegen Spitzenreiter St. Pauli an.

Seguin sprach noch ein grundsätzliches Problem in der Mannschaft an. "Ich würde mir noch mehr Reibung wünschen. Es hat auch ein paar Mal in den Trainingseinheiten gekracht, das gehört dazu. Aber wir müssen uns auch mal die Meinung sagen, unangenehm sein. Und wenn das mein Freund ist, dann muss ich ihn auch mal anschnauzen, das gehört einfach dazu. Danach sind wir dann wieder Freunde", so der 28-Jährige ehrlich. "Das fehlt mir von jedem einzelnen, da nehme ich mich auch nicht raus. Wir müssen uns die Meinung sagen, nicht immer alles schönreden und die Verantwortung wegschieben."

Unter der Woche muss die Mannschaft nun erst einmal im Training eine Reaktion zeigen, und sie dann am Freitag gegen die Kiezkicker auf den Platz bringen. Auch im Anschluss an das Spiel gegen den Tabellenführer warten schwierige Aufgaben auf Schalke, dann folgen die Gegner Paderborn (H), Hertha BSC (A), Karlsruher SC (H) und Hannover 96 (A).