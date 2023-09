"Habe das Toreschießen vermisst": Kvaratskhelia beendet halbjährige Torflaute

14 Treffer für die SSC Neapel standen bis zum Mittwochabend auf dem Konto von Khvicha Kvaratskhelia, auf sein 15. Tor musste der Georgier über sechs Monate warten. Die Erleichterung nach dem Sieg über Udinese Calcio war groß - nicht nur wegen des Treffers.

Den Spitznamen "Kvaradona" in Anlehnung an Vereinsikone Diego Armando Maradona hatte sich Khvicha Kvaratskhelia nach seinem Wechsel im Sommer 2022 schnell erarbeitet. Innerhalb der ersten zwei Pflichtspiele für die SSC hatte der Georgier gleich dreimal getroffen, am fünften Spieltag der Vorsaison folgte bereits Treffer Nummer vier. Bis zum 27. Spieltag, dem 4:0-Erfolg beim FC Turin, setzte der dribbelstarke Linksaußen seine Torerfolgsquote in regelmäßigen Abständen fort, doch mit dem 19. März folgte ein Bruch.

"Nervöser" Kvaratskhelia wartete 16 Ligapartien

Sowohl an den darauffolgenden saisonübergreifenden 16 Serie-A-Spieltagen als auch bei insgesamt fünf Auftritten mit der georgischen Nationalmannschaft war es Kvaratskhelia nicht gelungen, den Ball im Netz unterzubringen. Eine lange Zeit, die auch mental nicht völlig spurlos am 22-Jährigen vorbeigezogen war: "Wenn man sechs Monate lang kein Tor schießt, wird man nervös", erklärte er nach Napolis 4:1-Erfolg über Udinese Calcio. Auch am Mittwochabend hatte es lange Zeit so ausgesehen, als müsse Kvaratskhelia weiter auf das Ende der halbjährigen Torflaute warten.

In der 68. Minute ließ der Georgier seiner Wut sichtlich freien Lauf, nachdem er kurz zuvor bereits zum zweiten Mal am Aluminium gescheitert war. Doch Napolis Nummer 77 steckte nicht auf, erarbeitete sich weitere Torchancen und belohnte sich in der 74. Minute schließlich doch noch mit dem Treffer, bei dem Kvaratskhelias ganze Klasse zum Vorschein kam. Technisch anspruchsvoll chippte er die Kugel über Udinese-Keeper Silvestri, sodass er anschließend nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte.

Napoli verkürzt Abstand zur Spitze

"Jetzt bin ich wieder da, ich bin glücklich und habe das Beste für die Mannschaft getan", so der Offensivmann, für den nach Neapels holprigem Saisonstart die drei Punkte im Mittelpunkt standen: "Es war wichtig, heute Abend zu gewinnen. Dieser Erfolg muss uns das Selbstvertrauen geben, so weiterzumachen. Wir müssen unser Bestes geben, um uns zu steigern und auf unserem Niveau zu spielen", führte der 24-malige georgische Nationalspieler aus.