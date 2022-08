"Habe brutal viel Lust": Fink unterschreibt bis 2026 in Basel

Es hatte sich bereits angedeutet, am Mittwoch wurde es fixiert: Bradley Fink (19) wechselt von Borussia Dortmund in die Schweiz zum FC Basel.

Ihn zieht es zurück in die Schweiz: Bradley Fink. IMAGO/Thomas Bielefeld

Die Schweizer haben den Transfer am Mittwochnachmittag offiziell bekannt gegeben. Fink unterschreibt beim FC Basel einen Vertrag bis 30. Juni 2026, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Die Ablösesumme liegt bei über einer Million Euro.

"Der Call mit Trainer Alex Frei hat mich total überzeugt davon, dass ich mich beim FCB als Spieler und Person so weiterentwickeln kann, wie ich es mir erhoffe. Ich habe brutal viel Lust, beim FCB zu spielen und hoffentlich meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Die Basler Fans sind extrem emotional und stehen immer voll hinter der Mannschaft, darauf freue ich mich besonders", so Fink auf der Website des Schweizer Erstligisten.

Somit war die letzte Amtshandlung des Stürmers beim BVB das Siegtor für die zweite Mannschaft beim 1:0 gegen Aufsteiger Essen. 2019 kam Fink, der sowohl die schweizerische als auch die englische Staatsbürgerschaft hat, von Luzern nach Dortmund. Beim BVB spielte er neben der Jugend auch 14 Mal in der 3. Liga, wo ihm drei Tore gelangen. Nun zieht es ihn zurück in die Schweiz.

"Es freut uns sehr, dass wir Bradley für einen Wechsel zum FCB begeistern konnten. Nach seiner Auslanderfahrung und seinen eindrücklichen Leistungen im internationalen Nachwuchsfußball, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für ihn, bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen", so Philipp Kaufmann, Kaderplaner in Basel.