Haas trennt sich überraschend von Steiner - Komatsu neuer Teamchef

Der Formel-1-Rennstall Haas hat am Mittwochabend die Trennung des langjährigen Teamchefs Günther Steiner bekanntgegeben. Dessen Stelle wird intern neu besetzt.

Die schwache Saison 2023 von Haas hat Folgen. Nach zehn Jahren im Amt als Teamchef des US-amerikanischen Rennstalls muss Günther Steiner seinen Posten überraschend räumen. Der Südtiroler hatte bei Haas schon Jahre vor dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 das Sagen, konnte das Team im letzten Jahrzehnt aber nicht dauerhaft zum Erfolg führen.

Die Saison 2019 war die einzige, in der Haas dauerhaft um WM-Punkte fahren konnte. Mit 93 Zählern belegte man damals Platz fünf in der Team-Wertung, zuvor und auch in den Jahren danach war Haas aber nie besser als Rang acht. Die vergangene Saison beendete das Team des Unternehmers Gene Haas sogar als Schlusslicht, trotz des Fahrerwechsels von Mick Schumacher hin zu Nico Hülkenberg.

Der Routinier beschwerte sich während der vergangenen Saison immer wieder über die gleichen Schwächen des Autos. So konnte der "Haas VF-23" in den Qualifyings zwar meist mithalten, wurde in den Rennen wegen zu hohem Reifenverschließ aber immer wieder durchgereicht. Auch das große Update am Boliden, das erst spät in der Saison kam, brachte nicht die gewünschten Verbesserungen. Somit sammelte das Team lediglich zwölf magere Punkte 2023.

Schwache Performance und Differenzen

Die ausbleibende Performance sowie angebliche Differenzen mit Geld- und Namensgeber Gene Haas haben nun dazu geführt, dass Steiner das Team verlassen muss. "Zunächst möchte ich mich bei Günther Steiner für all seine harte Arbeit im letzten Jahrzehnt bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", kommentierte Gene Haas das personelle Beben - und führte weiter aus. "Für die Zukunft als Organisation war klar, dass wir unsere Leistungen auf der Strecke verbessern müssen."

Das soll mit Ayao Komatsu als neuem Teamchef gelingen. Der Japaner wechselte 2016 gemeinsam mit Ex-Fahrer Romain Grosjean von Lotus zu Haas. Dort stieg er vom Chef-Renningenieur zum Ingenieurs-Direktor auf. "Mit der Ernennung von Ayao Komatsu zum Teamchef haben wir die Technik grundsätzlich in den Mittelpunkt unseres Managements gestellt. Wir haben einige Erfolge erzielt, aber wir müssen konsequent Ergebnisse liefern, die uns helfen, unsere umfassenderen Ziele als Organisation zu erreichen. Wir müssen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient umgehen, aber die Verbesserung unserer Design- und Konstruktionsfähigkeiten ist der Schlüssel zu unserem Erfolg als Team", so Gene Haas weiter.