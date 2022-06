Haas-Teamchef Steiner verteidigt Schumacher-Kritik: "Werdet mich nicht ändern"

Teamchef Günther Steiner hat seine öffentliche Kritik an Formel-1-Jungstar Mick Schumacher verteidigt. Er brauche keine Beratung für seine Management-Methoden, sagte der Italiener am Sonntag in Baku dem TV-Sender Sky.

Haas-Teamchef Günter Steiner hat sich zu seiner Schumacher-Kritik geäußert. Getty Images