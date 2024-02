Haas stellt Hülkenbergs neuen Boliden vor

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür. Das Haas-Team hat den ersten frischen Look des diesjährigen Boliden präsentiert.

Als erstes Team hat Haas den neuen Boliden für die anstehende Formel-1-Saison publik gemacht. Der "VF-24", den Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen über die Strecken des Erdballs manövrieren, erinnert äußerlich seinem Vorgänger durchaus. Die schwarze Hauptfarbe wird geziert von roten Elementen des Firmenlogos an den Spoilern sowie von weißen Schriftzügen. Anders als 2023 ist auch die Nase des Autos hauptsächlich schwarz.

"Das Design des 'VF-24' ist eine Weiterentwicklung der überwiegend schwarzen Lackierung des letzten Jahres mit roten und weißen Akzenten", erklärte das Haas-Team. Für den Rennstall geht es in der Saison 2024 darum, den letzten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft loszuwerden. Hülkenberg und Magnussen konnten vergangenes Jahr insgesamt nur zwölf Punkte einfahren, neun davon holte der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1.

Das schwache Abschneiden hatte auch zur Folge, dass der langjährige Teamchef Günther Steiner seinen Platz räumen musste. Der Südtiroler wurde intern ersetzt. Der Japaner Ayao Komatsu hat nun das Sagen an der Rennstrecke. Seit seinem Wechsel zu Haas im Jahr 2016 stieg er bereits vom Chef-Renningenieur zum Ingenieurs-Direktor auf.

Gene Haas, Namensgeber und Eigentümer des Teams, teilte jüngst mit, durch die Personalentscheidung "die Technik grundsätzlich in den Mittelpunkt unseres Managements gestellt" zu haben. "Wir müssen konsequent Ergebnisse liefern, die uns helfen, unsere umfassenderen Ziele als Organisation zu erreichen. Wir müssen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient umgehen, aber die Verbesserung unserer Design- und Konstruktionsfähigkeiten ist der Schlüssel zu unserem Erfolg", so der US-Amerikaner weiter.

Haas wird sich beim Design sicherlich am Red-Bull-Boliden orientieren, diesen Weg aber wohl nicht als einziges Team gehen. Inwieweit der "VF 24" neben neuen Farben auch neue Upgrades an sich tragen wird, wird erstmals bei den Testfahrten in Bahrain zu sehen sein (21. bis 23. Februar).

"Mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen wissen wir, dass wir ein großartiges Fahrerpaar hinter dem Lenkrad haben, dessen Erfahrung sich bei der Entwicklung unseres Programms im Laufe des Jahres erneut als unschätzbar erweisen wird", so Teambesitzer Haas