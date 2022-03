Haas: Fittipaldi übernimmt neben Schumacher bei Testfahrten

Das zweite Cockpit neben Mick Schumacher beim Formel-1-Rennstall Haas ist nach dem Rauswurf von Nikita Mazepin noch offen. Geklärt ist zumindest, wer bei den Tests in Bahrain am Steuer sitzen wird.

Haas prüfe mehrere Kandidaten als Schumacher-Teamkollege, hieß es zuletzt. Noch ist fraglich, wer beim US-Rennstall künftig einen festen Platz als Fahrer hat. Klar ist hingegen, dass Pietro Fittipaldi die abschließenden Testfahrten in Bahrain von Donnerstag bis Samstag bestreiten wird, wie Haas am Mittwoch mitteilte.

Besonders McLaren und Ferrari wirkten bei den ersten Tests in Barcelona staDer 25-jährige Brasilianer soll am Donnerstagnachmittag das erste Mal im VF-22 sitzen, nachdem die Vormittagseinheit aufgrund von Frachtproblemen für den Rennstall ausfällt. "Diese Verzögerung wird unser Programm beeinflussen", erklärte Haas.rk, waren problemlos recht schnell und konnten viele Kilometer absolvieren. Damit überzeugten vor allem die beiden ambitionierten Rennställe, die zuletzt doch recht deutlich die zweite Garde hinter Mercedes und Red Bull bildeten. Das neue Reglement haben sie offenbar gut umgesetzt.

Für Mazepin ist das Kapitel Formel 1 "noch nicht beendet"

Indes hat sich Mazepin zu Wort gemeldet, nachdem sich Haas nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ebenso wie vom russischen Sponsor Uralkali, bei dem Mazepins Vater Dmitri Miteigentümer ist, getrennt hatte. So ist das Kapitel Formel 1 "für mich noch nicht beendet", meinte der 23-Jährige. Er halte sich "bereit für eine Möglichkeit, sofern sie sich ergibt". Eine Rückkehr zu Haas wird es aber definitiv nicht geben. "Ich will ganz sicher nicht an einen Ort zurückkehren, an dem ich nicht erwünscht bin." Rechtliche Schritte schloss er nicht aus: "Wir halten uns alle Optionen offen."

