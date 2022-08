Haas bringt Updates nach Spa - Schumacher hofft auf "mehr Punkte"

Mick Schumacher kann für den ersten Grand Prix nach der Formel-1-Sommerpause auf Fortschritte bei seinem Haas hoffen.

Teamchef Günther Steiner kündigte vor dem Großen Preis von Belgien am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) an, dass sowohl der Deutsche als auch dessen dänischer Teamkollege Kevin Magnussen in Spa-Francorchamps das komplette Paket mit Neuerungen für ihre Autos erhalten würden.

Haas hatte im letzten Rennen vor der kurzen Urlaubspause in Ungarn am VF-22 von Magnussen erste Daten zu dem ersehnten Upgrade gesammelt und anschließend ausgewertet. Schumacher hofft für die zweite Saisonhälfte auf "mehr Punkte" als in der ersten. Der 23-Jährige sammelte bislang zwölf Zähler und kämpft um ein Stammcockpit für die kommende Saison.