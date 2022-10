"Haarsträubende Fehler" und mangelnde Gier: Rehms Urteil nach dem Serienende

Die Erfolgsserie des FC Ingolstadt ist gerissen, die Schanzer haben durch das 1:3 gegen Köln den Sprung in die Top 3 der Tabelle verpasst. Selbstkritik blieb nicht aus.

Über sechs Spiele währte die Erfolgsserie des FC Ingolstadt in den vergangenen Wochen. Der Absteiger kämpfte sich dadurch an die Aufstiegsränge des Drittliga-Klassements heran - und hätte am Sonntag Platz drei erobern können.

Groß war die Enttäuschung nach dem 1:3 gegen die Kölner Viktoria, zumal es "eine verdiente Niederlage war", wie Schanzer-Torschütze Pascal Testroet feststellen musste. "Der Gegner hatte ja noch Möglichkeiten, höher zu gewinnen", so der Kapitän und erfolgreiche Elfmeterschütze zum 1:1-Ausgleich.

Kein Druck, keine Ideen

"Wir konnten keinen Druck erzeugen und keine Ideen entwickeln. Wir mussten froh sein, dass uns 'Funki' überhaupt noch im Spiel hielt", hielt Testroet darüber hinaus fest und brachte Torhüter Marius Funk (kicker-Note 4,5) ins Spiel. Der FCI-Schlussmann wusste mit guten Paraden zu überzeugen, hatte jedoch auch das erste Tor der Rheinländer durch eine völlig missglückte Spielverlagerung im eigenen Strafraum eingeleitet. Sein geplanter Schlag Richtung linke Außenbahn landete im Zentrum passgenau auf der Brust von Viktoria-Stürmer Andre Becker, der danach nur noch ins leere Tor schießen musste (3.).

"Da habe ich den Gegner selbst eingeladen", wird der Ex-Fürther auf der FCI-Website zitiert. "Das darf so natürlich nicht passieren und ist sehr bitter für uns."

Wir waren im Spiel gegen den Ball nicht so gierig auf die Fifty-fifty-Bälle. FCI-Trainer Rüdiger Rehm

Insgesamt kamen die Schanzer zu keiner Phase mit dem 3-4-3-System der Kölner und deren variablem Spiel zurecht. "Wir hatten mit einigen Widerständen zu kämpfen, die wir aber nicht bekämpfen konnten", sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm und legte nach: "Wir waren im Spiel gegen den Ball nicht so gierig auf die Fifty-fifty-Bälle, und im Spiel mit dem Ball hatten wir haarsträubende Fehler drin, womit wir den Gegner immer wieder eingeladen haben."

Wiedergutmachung für die Heimpleite können die Schanzer am kommenden Samstag (14 Uhr) betreiben, wenn es in Paderborn gegen den SC Verl geht.