Haarriss oder gar ein Bruch? Bayer bangt um Hincapie

In den ersten beiden Bundesligaspielen der neuen Saison muss Bayer 04 wegen einer Rotsperre auf Piero Hincapie verzichten. Jetzt droht der Innenverteidiger aufgrund einer Fußverletzung, die sich der 21-Jährige im Länderspieleinsatz für Ecuador zuzog, auch in der ersten DFB-Pokalrunde, die vor dem Ligastart ausgespielt wird, auszufallen.

Im Testländerspiel Ecuador gegen Bolivien (1:0) in New Jersey hat sich Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapie in der ersten Hälfte am Fuß verletzt und musste den Platz unter Tränen verlassen. Da sich der Verteidiger die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen hat, auf einer Trage vom Platz gebracht und danach in ein Krankenhaus gefahren werden musste, besteht die Sorge, dass es sich um ein schlimmeres Malheur handeln dürfte.

Laut ecuadorianischen Medien ist der fünfte Mittelfußknochen des sowohl auf der linken Seite als auch im Zentrum einsetzbaren Abwehrspielers betroffen. Dabei bestehe Verdacht auf einen Haarriss im Knochen. Ob ein Bruch des Mittelfußknochens tatsächlich auszuschließen ist, wie ecuadorianische Medien in ersten Statements erklärten, bleibt abzuwarten.

Schon Andrich fehlt mit einer ähnlichen Verletzung

Selbst bei einem Haarriss, einer sogenannten Fissur, würde Hincapie eine Pause von etwa sechs Wochen drohen, in der er den Knochen nicht belasten dürfte. So würde der Linksfuß zumindest große Teile der Vorbereitung komplett verpassen.

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal, das zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen werden wird (Auslosung an diesem Sonntag um 17.10 Uhr, LIVE! bei kicker), würde somit für Hincapie zu früh kommen. An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen der neuen Saison ist er aufgrund seiner Roten Karte am 33. Spieltag beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach gesperrt.

Hincapies Mitwirken am 3. Spieltag Anfang September sollte aber bei einem normalen Heilungsverlauf selbst bei einem Mittelfußbruch nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen liegen. Noch hofft man in Leverkusen, dass es den Kämpfer nicht ganz so übel erwischt hat. Nach Sechser Robert Andrich, der im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom eine Fraktur erlitt und operiert wurde, ist Hincapie damit der zweite Bayer-Profi, der aktuell mit einer Mittelfußverletzung ausfällt.