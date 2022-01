Haalands Glück mit der Pause: Realistische Hoffnung auf Leverkusen

Erling Haaland darf sich realistische Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Leverkusen machen - auch wenn eine genaue Diagnose weiterhin aussteht. Die Ligapause spielt dem BVB-Torjäger in die Karten.

Am Dienstag bestritt der BVB den Trainingsauftakt in diese spielfreie Woche - Erling Haaland fehlte wenig überraschend, hatte sich der Stürmer doch bei der TSG Hoffenheim (3:2) an den rechten Adduktoren verletzt und muss ausgewechselt werden.

Seit dem vergangenen Wochenende wird auf eine eindeutige Diagnose gewartet, doch bislang ließen die Dortmunder nur verlautbaren, dass es sich um "muskuläre Probleme" handele.

Die Schwere der Verletzung im rechten Adduktorenbereich bleibt nach wie vor offen, zumal vergleichbare Blessuren beim kantigen Angreifer ein Dauerthema sind und in dieser Saison bereits zum dritten Mal auftreten. Von seiner letzten Zwangspause erholte er ich gerade rechtzeitig, um im Topspiel gegen den FC Bayern Anfang Dezember erstmals wieder in der Startelf zu stehen (2:3).

Genug Pause vor dem Leverkusen-Spiel?

Auch nun besteht die realistische Hoffnung auf eine schnelle Genesung im Rahmen einer angesichts der Vorgeschichte vernünftigen Risikobewertung. Das Timing der Verletzung ist gut, auch wenn das etwas makaber klingt. Die zwei Wochen ohne Spiele sind ausreichend Zeit, um eine Tendenz für die folgende Begegnung gegen Bayer Leverkusen zu finden.

Gegen den direkten Konkurrenten am 6. Februar (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre ein Einsatz Haalands aus Dortmunder Sicht natürlich wünschenswert, beim 4:3-Sieg im Hinspiel traf er doppelt.