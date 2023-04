Haalands Elfmeter-Rarität: Sogar Luthe meldet sich

Erling Haaland verschoss gegen Bayern erstmals im Trikot von Manchester City einen Elfmeter. Pep Guardiola lobte ihn trotzdem - und Andreas Luthe meldete sich wegen einer Vorgeschichte zu Wort.

Nicht drin! Erling Haaland konnte seinen Fehlschuss in München nicht fassen. IMAGO/Sven Simon

Diesen Jubel konnte sich Erling Haaland dann noch nicht verkneifen. Als er Manchester City im Champions-League-Viertelfinalrückspiel in München in Führung geschossen hatte, legte er mit Blick Richtung Bayern-Fans demonstrativ den Zeigefinger auf die Lippen. Zu sehr hatte ihn offenbar beschäftigt, wie sehr diese seinen Elfmeter-Fehlschuss im ersten Durchgang gefeiert hatten.

Haaland, der mit Borussia Dortmund einst alle sieben Pflichtspiele gegen Bayern verloren hatte und im vergangenen Sommer lieber zu ManCity als nach München gewechselt war, hatte den Ball in der 37. Minute vom Punkt mittig über die Latte gedonnert. Zuvor hatte der von Thomas Tuchel scharf kritisierte Schiedsrichter Clement Turpin Dayot Upamecanos Handspiel als elfmeterwürdig gewertet.

Guardiola: "Er ist eine unglaubliche Maschine"

Weil es für den Torjäger im bereits achten Versuch im ManCity-Trikot der erste Fehlschuss war und die Folgen am Mittwochabend überschaubar waren, reagierte sein Trainer nicht nur gelassen, sondern gar mit einem Lob. "Er ist erst 22", sagte Pep Guardiola nach dem souveränen Halbfinaleinzug, "er ist eine unglaubliche Maschine. Er wollte ihn schießen und er wird daraus lernen."

Seit er 2019 von Molde nach Salzburg wechselte, hat Haaland für Klub und Nationalmannschaft - Elfmeterschießen nicht mitgerechnet - 25 Elfmeter versenkt und nur drei vergeben. Vor dem Patzer gegen Bayern hatte er im Januar 2021 gegen Augsburg (3:1) an die Latte geschossen und war drei Monate später gegen Union Berlin (2:0) an Andreas Luthe gescheitert.

Nur Luthe hielt bisher einen Haaland-Elfmeter

Der 36-jährige Torhüter, mittlerweile beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern beschäftigt, meldete sich am Donnerstag prompt zu Wort. "Anscheinend bin ich der einzige Keeper, der Erling Haalands Elfmeter bislang pariert hat", schrieb er bei Twitter, ohne zu vergessen, was danach passiert war. "Leider war damals beim BVB trotzdem der Nachschuss drin." Marco Reus hatte am schnellsten reagiert.

Seine Sonderstellung will Luthe aber gar nicht unbedingt behalten: "Ich drücke meinen Torwartkollegen die Daumen, dass sie mich schnell ablösen." Es ist wahrscheinlich, dass Haaland schon bald weitere Gelegenheiten aus elf Metern bekommen wird.