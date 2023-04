Haalands beachtlicher Wert, der nichts mit Toren zu tun hat

In seiner letzten BVB-Saison war Erling Haaland immer wieder verletzt - jetzt trifft er nahezu alle drei Tage für ManCity. Für Pep Guardiola und Ilkay Gündogan gibt es dafür Gründe.

Obwohl er seit seiner Blinddarmoperation Ende März nur einmal trainieren konnte, wird Phil Foden am Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München auf der Gästebank sitzen, wenn Manchester City beim FC Bayern den Einzug ins Champions-League-Halbfinale perfekt machen will. Dabei wäre das eigentlich gar nicht nötig.

Der breite Kader und die schmale Verletztenliste tragen ihren Teil zu dem Eindruck bei, dass ManCity in der Hochphase der Saison in Hochform ist. Beim 3:1-Heimsieg gegen Leicester am Samstag, der Generalprobe für das Rückspiel in der Allianz-Arena, konnte Pep Guardiola mühelos Spieler ein- und auswechseln oder sie gleich ganz schonen.

Haaland ist auch bei den Einsätzen auf Rekordkurs - Zufall?

Auch Erling Haaland erzielte seine beiden Tore im ersten Durchgang, weil er im zweiten nicht mehr mit dabei war. Doch in der Startelf stand der Torjäger erneut, wie eigentlich immer, seit er im Sommer von Borussia Dortmund gekommen ist. Gegen Bayern steht bereits sein 41. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison bevor.

Und weil diese ja noch lange nicht zu Ende ist, ist das mindestens so ein beachtlicher Wert wie die 47 Tore, die der Norweger dabei erzielte: Für den BVB hatte er wegen diverser Blessuren 2021/22 nur 30 Pflichtspiele bestritten, in der Saison davor 41, und 2019/20, als er im Winter von Salzburg nach Dortmund gewechselt war, 40. Haaland ist also klar auf Rekordkurs.

Was hat der 22-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder von Knie- oder muskulären Problemen heimgesucht worden war, verändert, just, da er in der wohl forderndsten Liga der Welt debütierte? Oder ist es einfach nur Zufall?

Pep Guardiola, der eh nicht an Zufälle glaubt, verneint. "Wir haben eine unglaubliche medizinische Abteilung und er ist unglaublich professionell", sagte Haalands Trainer am Dienstag. "Er denkt 24 Stunden an seinen Körper und was er tun muss, um alle drei Tage fit zu sein und spielen zu können."

Nachdem er in Dortmund "oft verletzt" gewesen sei und "wenige, wenige Spiele gemacht" habe, habe man im Sommer mit Ärzten und Physios über die vielen physischen "Probleme" diskutiert - "hier, hier, hier, hier, hier, hier", sagte Guardiola und deutete auf alle möglichen Körperregionen. Und dann sei der unglaublichen medizinischen Abteilung eben der Auftrag erteilt worden: "Okay, fangt an, sie zu lösen."

"'Sei du selbst, mach, was du willst' - das ergibt keinen Sinn"

Ilkay Gündogan hat ähnliche Erfahrungen gemacht. "Ich bin jetzt sieben Jahre hier und hatte eine längere Verletzung", erzählte der Ex-Dortmunder auf der Pressekonferenz in München. "Aber abgesehen von kleinen Dingen hatte ich nichts. Das ist das Verdienst unserer gesamten medizinischen Abteilung. Sie ist unglaublich."

Und Haaland sei schlichtweg auf und neben dem Platz Profi. "Er ist wahrscheinlich immer der Erste auf dem Trainingsplatz, bekommt Behandlungen und seine Mahlzeiten, trainiert dann - und erhält wieder Behandlungen", so Gündogan. "Er weiß jetzt, was er braucht, was sein Körper braucht."

Genau so müssten sich große Klubs verhalten, befand Guardiola, und niemand wusste, ob das auch eine kleine Spitze Richtung BVB sein sollte. "Sie kümmern sich um ihre Spieler, als wären es ihre Söhne. 'Sei du selbst, mach, was du willst' - das ergibt keinen Sinn." Im Guardiola-Kosmos sowieso nicht.