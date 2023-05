Haaland zeigt Wunden - Guardiola konfrontiert und kritisiert Mina

Manchester City hat den nächsten Meistertitel dicht vor Augen. Nach dem 3:0 beim FC Everton war Pep Guardiola trotzdem erstmal aufgebracht - und Erling Haaland präsentierte nicht nur seine Schuhe.

Im Vorjahr hatte Ilkay Gündogan den entscheidenden Doppelpack zur Meisterschaft von Manchester City geschossen, jetzt schoss er zwei vorentscheidende binnen acht Tagen: beim 2:1 gegen Leeds am 35. und beim 3:0 gegen Everton am 36. Spieltag. Als er am Sonntagnachmittag im Goodison Park in der 78. Minute gemeinsam mit dem weiteren Torschützen Erling Haaland ausgewechselt wurde, herzte Pep Guardiola ihn entsprechend. Darum konnte der Matchwinner und Kapitän wohl verschmerzen, dass sein Trainer nach dem Schlusspfiff nur Augen für einen anderen hatte.

Hastig machte sich Guardiola da nämlich auf den Weg zu Everton-Profi Yerry Mina und konfrontierte den kolumbianischen Nationalspieler sichtlich aufgebracht. "Was er macht, ist unnötig", schimpfte der Katalane später über den Innenverteidiger. "Er macht es in jedem Spiel. Und ich habe ihm gesagt: 'Du bist gut genug, um auf diese Dinge zu verzichten.'" Ins Detail wollte er nicht gehen ("Er weiß es, fragen Sie ihn"), doch eigentlich war jedem klar, was Guardiola meinte.

"Er macht Dinge, die einfach unnötig sind"

Mina hatte Haaland - der zunächst über 20 Minuten lang keinen einzigen Ballkontakt hatte - bis zu dessen Auswechslung an der Grenze des Erlaubten beackert und in der Anfangsphase einen nicht geahndeten Schlag von Aymeric Laporte provoziert, den er offenbar gezwickt hatte. "Das ist nicht physisch, das ist nicht psychisch", urteilte Guardiola. "Er macht Dinge, die einfach unnötig sind."

Dass Haaland nach dem Schlusspfiff oberkörperfrei herumlief, hatte damit womöglich nichts zu tun, trotzdem fielen so mehrere Wunden und Kratzer an seinem Körper auf. Auf seinen sozialen Kanälen postete der Premier-League-Toptorjäger aber lieber seine Fußballschuhe, auf denen er der aufgedruckten 35 per Marker eine 6 statt der 5 verpasst hatte - 36-mal hat er in dieser Ligasaison nun getroffen.

Everton-Trainer Dyche kontert Guardiola

Everton-Trainer Sean Dyche begegnete Guardiola unmittelbar nach dem Spiel nicht, und das war vielleicht besser so. "Er muss ganz genau hingeschaut haben, weil Mina seit Wochen nicht gespielt hat", konterte Dyche Guardiolas Aussage bissig, wonach Mina - der erst zum zweiten Mal seit Januar zum Einsatz kam - sich ständig so verhalte. "Jeder Trainer hat seine Art zu arbeiten."

Am Ende eines teilweise hitzigen Duells hatten Guardiola, Haaland & Co. in jedem Fall das Ergebnis auf ihrer Seite, die Tabelle sowieso. Während Everton zwei Spieltage vor dem Ende nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen steht, braucht ManCity bei noch drei Auftritten nur noch einen Sieg, um zum fünften Mal in sechs Jahren Meister zu werden. Schon am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Chelsea könnte es so weit sein. Verliert Arsenal in Nottingham (18.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker), sogar schon einen Tag früher.