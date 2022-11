Haaland winkt Comeback samt ManCity-Rekord

Manchester City kann am Samstag womöglich wieder auf Erling Haaland zurückgreifen. Klub und Spieler jagen dabei Rekorde.

Am Samstag wieder in Aktion? Erling Haaland. IMAGO/Pro Sports Images

Manchester City hat die letzten zwölf Aufeinandertreffen mit dem FC Fulham gewonnen. Und vielleicht erhöhen sich die Chancen auf Nummer 13 am späten Freitagnachmittag noch einmal schlagartig.

Dann nämlich wird eine Entscheidung darüber fallen, ob Erling Haaland am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Comeback feiern wird. Der Torjäger, der in seinen ersten elf Premier-League-Spielen 17-mal getroffen hat, hatte nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Dortmund zuletzt die Spiele bei Leicester City (Liga, 1:0) und gegen den FC Sevilla (Champions League, 3:1) versäumt.

"Ihm geht es viel besser", berichtete Trainer Pep Guardiola am Freitag. "Wir werden jetzt trainieren und dann sehen" - und zwar zweierlei: ob Haaland gegen Fulham überhaupt wieder dabei sein kann und, falls ja, ob er schon wieder für einen 90-Minuten-Einsatz infrage kommt. Die Entscheidung übers Comeback träfen der Spieler selbst und der Teamarzt, erklärte Guardiola.

Alvarez? "In dem Alter kannst du jeden Tag spielen"

Haaland hatte gegen den BVB einen Schlag abbekommen, war am Donnerstag aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In der zweiten Hälfte gegen Dortmund sowie gegen Leicester und Sevilla hatte jeweils Julian Alvarez den Ex-Dortmunder als Mittelstürmer vertreten. Gegen die Andalusier machte der 22 Jahre junge Argentinier dabei eindeutig sein bestes Spiel: Er traf zum zwischenzeitlichen 2:1 und legte die anderen beiden Treffer jeweils auf.

Die Frage, ob Alvarez denn überhaupt dreimal binnen einer Woche spielen könne, lächelte Guardiola am Freitag weg: "Er ist so jung. In dem Alter kannst du jeden Tag spielen."

ManCity, das in jedem Fall wieder auf Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Pferdekuss) zurückgreifen kann, winkt gegen Fulham nicht nur der Sprung an die Tabellenspitze, sondern auch das zehnte Premier-League-Heimspiel am Stück mit mindestens drei eigenen Toren. Der Rekord, gesetzt von Aston Villa 1930/31, ist "nur" noch fünf Spiele entfernt.

Und auch Haaland jagt eine Bestmarke. Spielt und trifft er am Samstag, hätte er in sechs Liga-Heimspielen hintereinander zugeschlagen. Das war in ManCitys Geschichte nur Alvaro Negredo vor acht Jahren gelungen.