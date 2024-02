Haaland "wieder in Bestform" - und mit Ansage an die Konkurrenz

Mit einem Fünferpack schoss Erling Haaland Manchester City im Alleingang in die nächste Runde des FA Cup. Im Anschluss zeigte sich der Norweger nach längerer Leidenszeit erleichtert - und blies zur Attacke auf die Konkurrenz.

Als Manchester City am 10. Dezember in Luton gastiert, fehlt sein Name erstmals in der laufenden Saison auf dem Spielberichtsbogen. Die Skyblues müssen beim Aufsteiger ohne Erling Haaland auskommen, den nach 14 Toren in den ersten 15 Spielen eine Stressreaktion im Knochen plagt. Der englische Meister hat ohne seinen Stürmerstar erneut Probleme, gerät kurz vor der Pause gar in Rückstand, schafft schlussendlich aber doch den knappen 2:1-Sieg - nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie.

Knapp drei Monate später hat sich Haaland zurückgemeldet - auf eindrucksvolle Weise. Denn der Norweger stand am Dienstagabend nicht nur auf dem Platz, wie zuletzt beim 1:1 gegen den FC Chelsea, als er nach zahlreichen vergebenen Chancen seinen Frust an einer Kamera ausgelassen hatte. Er schoss sein Team in Luton mit einem Fünferpack im Alleingang in das Viertelfinale des FA Cup.

"Er ist produktiv, macht großartige Läufe, ist ein natürlicher Torschütze und hat eine großartige Einstellung. Er ist eine Maschine", zeigte sich Roy Keane, TV-Experte und Ex-Kapitän von Stadtrivale Manchester United, begeistert: "Das war Weltklasse von Haaland."

Wir kommen! Erling Haaland warnt die Konkurrenz

Der Norweger selbst zeigte sich im Anschluss bei ITV selbstbewusst: "Ich komme wieder in Bestform. Endlich fühle ich mich gut, es ist ein unglaubliches Gefühl." Haaland und der ebenfalls lange verletzte Kevin De Bruyne, der Haaland vier Treffer auf dem Silbertablett servierte ("Er ist stark. Er macht das, was er am besten kann. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu spielen"), kommen somit zur richtigen Zeit in Top-Form.

Denn für die Skyblues stehen nun wegweisende Spiele an. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet das Stadtduell gegen Manchester United, in der Folgewoche steht in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Kopenhagen an (6.3., 21 Uhr) - ehe City in Anfield dem FC Liverpool die Tabellenführung in der Premier League streitig machen will (10.3., 16.45 Uhr, alle LIVE! bei kicker). "Wir kommen! Es liegen aufregende Zeiten vor uns. Wir sind bereit, anzugreifen", lautet Haalands deutliche Ansage an die Konkurrenz.