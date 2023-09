Haaland-Vergleich? Sesko verweist auf evidente Unterschiede

Mit drei Toren in sechs Spielen hat Benjamin Sesko einen vielversprechenden Start bei RB Leipzig hingelegt. Nun verriet der Slowene, warum er RB Manchester United vorzog - und er äußerte sich auch zu den Vergleichen mit Erling Haaland.

Groß, athletisch und erfolgreich - Leipzigs Sommerneuzugang Benjamin Sesko (20) wird schon länger mit Erling Haaland (23) verglichen, auch weil beide eine Vergangenheit bei RB Salzburg haben. Den 20-Jährigen stören diese Vergleiche nicht, sie schmeicheln ihm sogar, solange man sich von diesen nicht zu sehr ablenken lässt. "Am Ende ist er Erling Haaland und ich bin Benjamin Sesko", hatte der Slowene schon Ende Juli gesagt.

Gegenüber "Transfermarkt" sprach Sesko nun abermals über die Vergleiche mit dem norwegischen Ausnahmestürmer und betonte dabei, dass es sich bei Haaland um "einen der besten Spieler der Welt" handele, auch verwies er in diesem Kontext auf evidente Unterschiede: "Das Einzige, was uns einigermaßen vergleichbar macht, ist die Größe. Aber wir haben einen ganz anderen Spielstil."

Unrecht hat er nicht, denn in der Tat gibt es offensichtliche Unterschiede: So ist Haalands kometenhafter Aufstieg in die absolute Weltklasse kaum mit der bisherigen Karriere von Sesko zu vergleichen, der in seinem ersten Jahr in Salzburg noch nicht der außergewöhnliche Knipser war. Von der Spielweise ist der Norweger zudem kraftvoller und dynamischer, während Sesko etwas mehr über Technik kommt.

Vergleiche als Motivationsquelle

Sesko empfindet "solche Vergleiche" aber dennoch auch als Kompliment - und als Motivationsanreiz. "Sie motivieren mich und geben mir Energie", sagte der 20-Jährige unlängst. Sich mit Europas Fußballer des Jahres gleichsetzen will Sesko aber nicht. Zwar gebe es "vielleicht einige Eigenschaften, in denen ich besser bin. Aber darüber reden wir hauptsächlich unter Teamkollegen im Training", verriet der Slowene und stellte unter Verweis auf Haalands unglaubliche Statistiken unmissverständlich klar, dass der Norweger "einer der Besten ist."

Während Haaland mittlerweile in England spielt, entschied sich Sesko für die Bundesliga - und das nicht, weil es keine Angebote gegeben hatte. So hatte Manchester United die Fühler nach dem slowenischen Nationalstürmer (22 Länderspiele, sieben Tore) ausgestreckt. Der aber erklärte nun, dass er "nicht wirklich in diese Art von Gesprächen verwickelt war" und er ohnehin der Meinung ist, dass "es besser war, nach Leipzig zu kommen. Für mich war sehr wichtig, an einen Ort zu gehen, der einen ähnlichen Fußballstil spielt. Ich wusste, was ich zu tun hatte und musste nicht noch einmal einen ganzen Lernprozess durchlaufen."

Es wäre schön, dort zu spielen. Benjamin Sesko über die Premier League

Eine Entscheidung, die sich bislang bezahlt gemacht hat. Unter Marco Rose kam er in der laufenden Saison viermal in der Bundesliga zum Zug und erzielte dabei zwei Tore (kicker-Notenschnitt von 3,5), dazu kommt noch ein weiterer Treffer in der Champions League zum Auftakt der Gruppe G bei Young Boys Bern (3:1).

Auch wenn Sesko bis 2028 an RB gebunden ist, die Premier League bleibt dennoch attraktiv - das aber tue aktuell nichts zu Sache. "Es wäre schön, dort zu spielen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf das Jetzt - und dann sehen wir weiter."

Am Mittwoch, den 4. Oktober (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker), wird Sesko auf jeden Fall einen Vorgeschmack auf die Premier League bekommen, wenn es in Leipzig zum Aufeinandertreffen von RB und Manchester City kommen wird - und womöglich auch zu einem direkten Vergleich mit Haaland.