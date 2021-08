Haaland und Lewandowski winkt UEFA-Auszeichnung

Wer war in der Champions-League-Saison 2020/21 auf seiner Position der Beste? Die UEFA hat am Freitag für ihre Awards Shortlists bekanntgegeben - zwei Deutsche sind dabei.

Erzielten zusammen 15 Tore in der Champions-League-Saison 2020/21: Erling Haaland (li.) und Robert Lewandowski. imago images (2)

Torschützenkönig Erling Haaland (acht Spiele, zehn Tore) und Robert Lewandowski (sechs Spiele, fünf Tore) winkt eine nachträgliche Auszeichnung für ihre Leistungen in der abgelaufenen Champions-League-Saison. Ihr einziger verbliebener Konkurrent bei der Kür zum besten Angreifer 2020/21 ist PSG-Stürmer Kylian Mbappé.

Wie jedes Jahr hat die UEFA die Trainer der teilnehmenden Klubs sowie 55 Journalisten aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände - ausgewählt von der European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker - um ihre Wahl gebeten: Wer waren in der zurückliegenden Champions-League-Saison die Besten auf ihrer Position?

Am Freitag gab die UEFA die Shortlists bekannt - auch für die Frauen-Champions-League, in der die stimmberechtigte Jury aus weniger Mitgliedern bestand, sowie die Europa League, in der lediglich der beste Spieler der Saison gesucht wird. Die Gewinner werden im Rahmen der Auslosung der Champions- bzw. Europa-League-Gruppenphase (26. und 27. August) bekanntgegeben.

Die Kandidaten im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge):

Torhüter der Champions-League-Saison 2020/21: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (FC Chelsea); Vorjahressieger Manuel Neuer erhielt "nur" die fünftmeisten Stimmen.

Verteidiger der Champions-League-Saison 2020/21: Cesar Azpilicueta (FC Chelsea), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (FC Chelsea); Rüdiger ist damit der einzige nominierte deutsche Spieler.

Mittelfeldspieler der Champions-League-Saison 2020/21: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (FC Chelsea), N'golo Kanté (FC Chelsea); Ilkay Gündogan landete auf dem vierten Platz.

Stürmer der Champions-League-Saison 2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Robert Lewandowski (FC Bayern); nur hier sind zwei Bundesliga-Profis im Rennen.

Torhüterin der Champions-League-Saison 2020/21: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Christiane Endler (Paris St. Germain/jetzt Olympique Lyon), Sandra Panos (FC Barcelona); Berger ist damit die einzige nominierte deutsche Spielerin,

Verteidigerin der Champions-League-Saison 2020/21: Magdalena Eriksson (FC Chelsea), Maria Pilar Leon (FC Barcelona), Irene Paredes (FC Barcelona)

Mittelfeldspielerin der Champions-League-Saison 2020/21: Aitana Bonmati (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona), So-Yun Ji (FC Chelsea)

Stürmerin der Champions-League-Saison 2020/21: Caroline Hansen (FC Barcelona), Jennifer Hermoso (FC Barcelona), Lieke Martens (FC Barcelona)

Spieler der Europa-League-Saison 2020/21: Edinson Cavani (Manchester United), Bruno Fernandes (Manchester United), Gerard Moreno (FC Villarreal)